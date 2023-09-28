Как перерегистрировать авто после установки ГБО: алгоритм действий — Finance.ua

Как перерегистрировать авто после установки ГБО: алгоритм действий Сегодня 13:01 — Личные финансы

Как перерегистрировать авто после установки ГБО: алгоритм действий

В связи с удорожанием цен на бензин и дизель украинцы переходят на альтернативные виды топлива. Одним из самых распространенных является газ.

Сервисные центры МВД напоминают алгоритм перерегистрации транспортных средств после установки ГБО.

Там отмечают, что спрос на установку газобаллонного оборудования значительно увеличился. С начала 2023 года уже более 28 тысяч граждан переоборудовали свои автомобили и перерегистрировали транспортное средство.

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После переоборудования авто в 10-дневный срок его необходимо перерегистрировать в сервисном центре МВД.

Для получения услуги требуется талон предварительной записи. Онлайн запись можно осуществить на сайте Главного сервисного центра МВД, воспользовавшись функционалом Е-запись . Также талон на перерегистрацию транспортного средства можно взять непосредственно в терминале, расположенном в помещении сервисного центра МВД.

Для перерегистрации автомобиля после установки ГБО человеку необходимо предоставить следующие документы:

паспорт гражданина Украины;

идентификационный номер;

свидетельство о регистрации транспортного средства;

акт приемки-передачи авто;

свидетельство о согласовании конструкций;

сертификат соответствия.

После перерегистрации транспортного средства владелец получает новое свидетельство о регистрации автомобиля, где вносится запись об установке на транспортное средство газобаллонного оборудования.

Сервисные центры МВД напоминают, что экспертное исследование не обязательно. А потому наличие автомобиля не обязательно. Экспертное исследование проводится по желанию владельца транспортного средства.

Справка Finance.ua:

эксперты назвали 10 подержанных автомобилей с ГБО, которые можно купить в Украине по цене до $5000. Эти модели позволяют сэкономить много денег на топливе;

в Украине за август купили 5,8 тысяч новых автомобилей. Большую часть из них составили модели с традиционными двигателями внутреннего сгорания. В августе доля автомобилей с ДВС составила 68%. Это на 2% меньше, чем в июле. Наибольшим спросом пользуются модели с бензиновыми двигателями. В августе их доля составляла 42%, что на 3% меньше, чем в прошлом месяце. Доля моделей с ГБО меньше — всего 1% рынка новых авто.



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