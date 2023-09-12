Автомобілі з яким типом пального обирають українці: підсумки серпня — Finance.ua

Автомобілі з яким типом пального обирають українці: підсумки серпня
В Україні за серпень купили 5,8 тисячі нових автомобілів. Більшу частину з них склали моделі з традиційними двигунами внутрішнього згоряння.
Про це розповіли в асоціації «Укравтопром».
У серпні частка автомобілів із ДВЗ становила 68%. Це на 2% менше, ніж у липні.
Найбільший попит мають моделі з бензиновими двигунами. У серпні їхня частка становила 42%, що на 3% менше, ніж минулого місяця.
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Автомобілі з дизельними двигунами зайняли 26% ринку. Гібридні авто стали популярнішими. У серпні частка таких моделей становила 19%.
Крім цього, в Україні в серпні на 1% зросли продажі електромобілів. Вони охопили 12% ринку нових автомобілів.
Моделі з ГБО зайняли найменшу частку. Вони зайняли лише 1% ринку нових авто.
Автомобілі з яким типом пального обирали українці в серпні:
- бензинові авто — 42%;
- дизельні авто — 26%;
- гібридні авто — 19%;
- електромобілі — 12%;
- авто з ГБО — 1%.
Найпопулярніші моделі за типом палива:
- бензинові авто — Toyota Corolla;
- дизельні авто — Renault Duster;
- гібридні авто — Toyota RAV4;
- електромобілі — Volkswagen ID.4;
- авто з ГБО — Hyundai Tucson.
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