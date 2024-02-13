Авто с ГБО. Какие подержанные легковушки «на газу» чаще всего покупали в 2023 году — Finance.ua
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Авто с ГБО. Какие подержанные легковушки «на газу» чаще всего покупали в 2023 году

Технологии&Авто
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Если ищете автомобиль, который бы в меру тратил ваши деньги на каждый километр пробега, по крайней мере в вопросе горючего, варианты с ГБО могут стать неплохим решением.
Себестоимость пробега на таких машинах обычно на 30−40% меньше, чем у бензиновых, в то же время они не имеют жесткого ограничения по максимальной дистанции, которая есть у электромобилей, хотя они, конечно, значительно экономичнее любых других вариантов, доступных на рынке.
Аналитики auto.ria назвали 15 производителей, на которых наиболее часто встречается ГБО на украинском вторичном авторынке:
Авто с ГБО. Какие подержанные легковушки «на газу» чаще всего покупали в 2023 году
Чтобы было проще и быстрее ориентироваться в этом сегменте, эксперты определили, какие модели украинцы покупали в прошлом году чаще всего, и составили список из 10 таких. Под фото каждой машины указано количество купленных авто (по сумме сделок купли-продажи и первых регистраций) и их средняя цена в Украине.

1. Daewoo Lanos

Авто с ГБО. Какие подержанные легковушки «на газу» чаще всего покупали в 2023 году
  • Куплено — 19 597 шт.
  • Средняя цена — $2600

2. Chevrolet Aveo

Авто с ГБО. Какие подержанные легковушки «на газу» чаще всего покупали в 2023 году
  • Куплено — 7037 шт.
  • Средняя цена — $4100

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3. Skoda Octavia

Авто с ГБО. Какие подержанные легковушки «на газу» чаще всего покупали в 2023 году
  • Куплено — 6888 шт.
  • Средняя цена — $8000

4. Toyota Camry

Авто с ГБО. Какие подержанные легковушки «на газу» чаще всего покупали в 2023 году
  • Куплено — 5602 шт.
  • Средняя цена — $13 100

5. Volkswagen Passat

Авто с ГБО. Какие подержанные легковушки «на газу» чаще всего покупали в 2023 году
  • Куплено — 5505 шт.
  • Средняя цена — $10 000

6. Chevrolet Lacetti

Авто с ГБО. Какие подержанные легковушки «на газу» чаще всего покупали в 2023 году
  • Куплено — 4476 шт.
  • Средняя цена — $4500
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7. Mitsubishi Lancer

Авто с ГБО. Какие подержанные легковушки «на газу» чаще всего покупали в 2023 году
  • Куплено — 3961 шт.
  • Средняя цена — $5700

8. Mitsubishi Outlander

Авто с ГБО. Какие подержанные легковушки «на газу» чаще всего покупали в 2023 году
  • Куплено — 3646 шт.
  • Средняя цена — $12 200

9. Volkswagen Golf

Авто с ГБО. Какие подержанные легковушки «на газу» чаще всего покупали в 2023 году
  • Куплено — 3557 шт.
  • Средняя цена — $6600

10. ВАЗ 21 099

Авто с ГБО. Какие подержанные легковушки «на газу» чаще всего покупали в 2023 году
  • Куплено — 3250 шт.
  • Средняя цена — $1900
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Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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