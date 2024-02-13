Авто с ГБО. Какие подержанные легковушки «на газу» чаще всего покупали в 2023 году — Finance.ua

Авто с ГБО. Какие подержанные легковушки «на газу» чаще всего покупали в 2023 году Сегодня 21:02 — Технологии&Авто

Если ищете автомобиль, который бы в меру тратил ваши деньги на каждый километр пробега, по крайней мере в вопросе горючего, варианты с ГБО могут стать неплохим решением.

Себестоимость пробега на таких машинах обычно на 30−40% меньше, чем у бензиновых, в то же время они не имеют жесткого ограничения по максимальной дистанции, которая есть у электромобилей, хотя они, конечно, значительно экономичнее любых других вариантов, доступных на рынке.

Аналитики auto.ria назвали 15 производителей, на которых наиболее часто встречается ГБО на украинском вторичном авторынке:

Чтобы было проще и быстрее ориентироваться в этом сегменте, эксперты определили, какие модели украинцы покупали в прошлом году чаще всего, и составили список из 10 таких. Под фото каждой машины указано количество купленных авто (по сумме сделок купли-продажи и первых регистраций) и их средняя цена в Украине.

1. Daewoo Lanos

Куплено — 19 597 шт.

Средняя цена — $2600

2. Chevrolet Aveo

Куплено — 7037 шт.

Средняя цена — $4100

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3. Skoda Octavia

Куплено — 6888 шт.

Средняя цена — $8000

4. Toyota Camry

Куплено — 5602 шт.

Средняя цена — $13 100

5. Volkswagen Passat

Куплено — 5505 шт.

Средняя цена — $10 000

6. Chevrolet Lacetti

Куплено — 4476 шт.

Средняя цена — $4500

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7. Mitsubishi Lancer

Куплено — 3961 шт.

Средняя цена — $5700

8. Mitsubishi Outlander

Куплено — 3646 шт.

Средняя цена — $12 200

9. Volkswagen Golf

Куплено — 3557 шт.

Средняя цена — $6600

10. ВАЗ 21 099

Куплено — 3250 шт.

Средняя цена — $1900

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