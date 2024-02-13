Авто с ГБО. Какие подержанные легковушки «на газу» чаще всего покупали в 2023 году — Finance.ua

Авто с ГБО. Какие подержанные легковушки «на газу» чаще всего покупали в 2023 году
Если ищете автомобиль, который бы в меру тратил ваши деньги на каждый километр пробега, по крайней мере в вопросе горючего, варианты с ГБО могут стать неплохим решением.
Себестоимость пробега на таких машинах обычно на 30−40% меньше, чем у бензиновых, в то же время они не имеют жесткого ограничения по максимальной дистанции, которая есть у электромобилей, хотя они, конечно, значительно экономичнее любых других вариантов, доступных на рынке.
Аналитики auto.ria назвали 15 производителей, на которых наиболее часто встречается ГБО на украинском вторичном авторынке:
Чтобы было проще и быстрее ориентироваться в этом сегменте, эксперты определили, какие модели украинцы покупали в прошлом году чаще всего, и составили список из 10 таких. Под фото каждой машины указано количество купленных авто (по сумме сделок купли-продажи и первых регистраций) и их средняя цена в Украине.
1. Daewoo Lanos
- Куплено — 19 597 шт.
- Средняя цена — $2600
2. Chevrolet Aveo
- Куплено — 7037 шт.
- Средняя цена — $4100
Читайте также: Как купить авто из США
3. Skoda Octavia
- Куплено — 6888 шт.
- Средняя цена — $8000
4. Toyota Camry
- Куплено — 5602 шт.
- Средняя цена — $13 100
5. Volkswagen Passat
- Куплено — 5505 шт.
- Средняя цена — $10 000
6. Chevrolet Lacetti
- Куплено — 4476 шт.
- Средняя цена — $4500
7. Mitsubishi Lancer
- Куплено — 3961 шт.
- Средняя цена — $5700
8. Mitsubishi Outlander
- Куплено — 3646 шт.
- Средняя цена — $12 200
9. Volkswagen Golf
- Куплено — 3557 шт.
- Средняя цена — $6600
10. ВАЗ 21 099
- Куплено — 3250 шт.
- Средняя цена — $1900
Кстати, владельцы авто теперь могут не беспокоиться, что не хватит бензина в дороге или пробьют колесо в поле, ведь Finance.ua запустил продажу карт технической помощи-Assistance. Эвакуация авто к СТО, аварийное открытие дверей, замена колеса — эти и другие услуги будут доступны для вас 24/7 — без выходных и в течение всего года.
Заказать поддержку Finance.ua Assistance
Поделиться новостью