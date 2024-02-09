Какие подержанные автомобили чаще всего пригоняют в Украину — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Какие подержанные автомобили чаще всего пригоняют в Украину

Технологии&Авто
24
Какие подержанные автомобили чаще всего пригоняют в Украину
Какие подержанные автомобили чаще всего пригоняют в Украину
В январе почти 16,7 тыс. подержанных легковушек пополнили украинский автопарк.
В течение января украинский автопарк пополнили почти 16,7 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за границы, сообщает Укравтопром.
По сравнению с январем 2023 г. регистрации таких авто увеличились на 45%.

Читайте также: Как купить авто из США

Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто — 46%.
Дальше идут:
  • дизельные — 29%;
  • электромобили — 16%;
  • авто с ГБО — 5%;
  • гибриды — 4%.
Лидером регистраций среди ввезенного секонд-хенда стал Volkswagen Golf.
В ТОП-10 самых популярных моделей месяца вошли:
  • Volkswagen Golf — 948 ед.;
  • Renault Megane — 759 ед.;
  • Skoda Octavia — 669 ед.;
  • Volkswagen Passat — 599 ед.;
  • Volkswagen Tiguan — 396 ед.;
  • Nissan Leaf — 355 ед.;
  • AudiA4 — 347 ед.;
  • Audi Q5 — 334 ед.;
  • Nissan Rogue — 330 ед.;
  • Tesla Model 3 — 309 ед.
Сколько бы ни стоило ваше авто, главное при путешествиях — ваша безопасность. Поэтому советуем не забывать своевременно оформлять обязательную автогражданку. А быстро, удобно и выгодно можно сделать это на Finance.ua. Переходите по ссылке, сравнивайте цены и выгодно оформляйте полис ОСАГО всего за несколько минут.

Хочу выгодно приобрести автогражданку

Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.