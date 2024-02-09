Какие подержанные автомобили чаще всего пригоняют в Украину — Finance.ua

Какие подержанные автомобили чаще всего пригоняют в Украину
В январе почти 16,7 тыс. подержанных легковушек пополнили украинский автопарк.
В течение января украинский автопарк пополнили почти 16,7 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за границы, сообщает Укравтопром.
По сравнению с январем 2023 г. регистрации таких авто увеличились на 45%.
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Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто — 46%.
Дальше идут:
- дизельные — 29%;
- электромобили — 16%;
- авто с ГБО — 5%;
- гибриды — 4%.
Лидером регистраций среди ввезенного секонд-хенда стал Volkswagen Golf.
В ТОП-10 самых популярных моделей месяца вошли:
- Volkswagen Golf — 948 ед.;
- Renault Megane — 759 ед.;
- Skoda Octavia — 669 ед.;
- Volkswagen Passat — 599 ед.;
- Volkswagen Tiguan — 396 ед.;
- Nissan Leaf — 355 ед.;
- AudiA4 — 347 ед.;
- Audi Q5 — 334 ед.;
- Nissan Rogue — 330 ед.;
- Tesla Model 3 — 309 ед.
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