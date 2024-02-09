Какие подержанные автомобили чаще всего пригоняют в Украину — Finance.ua

Какие подержанные автомобили чаще всего пригоняют в Украину Сегодня 07:21 — Технологии&Авто

Какие подержанные автомобили чаще всего пригоняют в Украину

В январе почти 16,7 тыс. подержанных легковушек пополнили украинский автопарк.

В течение января украинский автопарк пополнили почти 16,7 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за границы, сообщает Укравтопром.

По сравнению с январем 2023 г. регистрации таких авто увеличились на 45%.

Читайте также: Как купить авто из США

Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто — 46%.

Дальше идут:

дизельные — 29%;

электромобили — 16%;

авто с ГБО — 5%;

гибриды — 4%.

Лидером регистраций среди ввезенного секонд-хенда стал Volkswagen Golf.

В ТОП-10 самых популярных моделей месяца вошли:

Volkswagen Golf — 948 ед.;

Renault Megane — 759 ед.;

Skoda Octavia — 669 ед.;

Volkswagen Passat — 599 ед.;

Volkswagen Tiguan — 396 ед.;

Nissan Leaf — 355 ед.;

AudiA4 — 347 ед.;

Audi Q5 — 334 ед.;

Nissan Rogue — 330 ед.;

Tesla Model 3 — 309 ед.

Сколько бы ни стоило ваше авто, главное при путешествиях — ваша безопасность. Поэтому советуем не забывать своевременно оформлять обязательную автогражданку. А быстро, удобно и выгодно можно сделать это на Finance.ua. Переходите по ссылке, сравнивайте цены и выгодно оформляйте полис ОСАГО всего за несколько минут.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.