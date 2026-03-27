Самые популярные авто в Европе (инфографика)

Рынок новых легковых автомобилей в Европейском Союзе в марте показал рост на 1,4% в годовом исчислении, достигнув 865,4 тысяч единиц.

Такие данные обнародовала Ассоциация европейских производителей автомобилей (ACEA)

Самым популярным типом автомобилей остаются гибридные модели, которые составили 38,7% всех регистраций.

Доля автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями за год снизилась с 38 до 31%.

В марте количество зарегистрированных автомобилей по типам силовых установок составило:

АІ инфографика finance.ua

С начала 2026 года в ЕС зарегистрировано 1 664 680 новых легковых автомобилей, что на 1,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее писали, по меньшей мере , 12 мировых автопроизводителей пересматривают свои планы по производству электромобилей из-за устойчивого спроса на авто с двигателями внутреннего сгорания и отмены политики поддержки в США и Европе.

Honda отказалась от своего плана полностью отказаться от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к 2040 году. Поэтому компания ожидает убытки в размере 16 миллиардов долларов в течение следующих двух лет.

Mercedes-Benz, Ford, Stellantis и Volvo Cars, Bentley, Lotus, Audi и Porsche также сократили свои цели по производству полностью электрических автомобилей.

