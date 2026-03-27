0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Самые популярные авто в Европе (инфографика)

Технологии&Авто
48
Самые популярные авто в Европе (инфографика)
Самые популярные авто в Европе (инфографика)
Рынок новых легковых автомобилей в Европейском Союзе в марте показал рост на 1,4% в годовом исчислении, достигнув 865,4 тысяч единиц.
Такие данные обнародовала Ассоциация европейских производителей автомобилей (ACEA).
Самым популярным типом автомобилей остаются гибридные модели, которые составили 38,7% всех регистраций.
Доля автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями за год снизилась с 38 до 31%.
В марте количество зарегистрированных автомобилей по типам силовых установок составило:
АІ инфографика finance.ua
АІ инфографика finance.ua
С начала 2026 года в ЕС зарегистрировано 1 664 680 новых легковых автомобилей, что на 1,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Ранее писали, по меньшей мере, 12 мировых автопроизводителей пересматривают свои планы по производству электромобилей из-за устойчивого спроса на авто с двигателями внутреннего сгорания и отмены политики поддержки в США и Европе.
Honda отказалась от своего плана полностью отказаться от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к 2040 году. Поэтому компания ожидает убытки в размере 16 миллиардов долларов в течение следующих двух лет.
Mercedes-Benz, Ford, Stellantis и Volvo Cars, Bentley, Lotus, Audi и Porsche также сократили свои цели по производству полностью электрических автомобилей.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
АвтоЕС
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems