ТОП-10 самых худших кроссоверов в 2026 году

10 самых худших кроссоверов 2026 года

Специалисты What Car назвали кроссоверы, которые не стоит покупать. Причина — низкая надежность. Это все еще довольно современные машины. И покупатели могут счесть, что при покупке кроссовера с пробегом можно хорошо сэкономить. Любопытно, что возглавил антирейтинг Volkswagen Tiguan. Поэтому лучше выбрать другие модели.

Худшие кроссоверы в 2026 году:

Volkswagen Tiguan (с 2024 г.); Kia Sportage (2016−2021); Mazda CX-60 (с 2022 г.); Volkswagen ID.4 (с 2021 г.); Renault Austral (с 2023 г.); Nissan Ariya (с 2021 г.); MG ZS Electric (2019−2025); Land Rover Discovery Sport (с 2014 года); Renault Arkana (2021−2025); Audi Q5 — бензин и плагин-гибрид PHEV (с 2018 года).

Эксперты также выбрали лучшие кроссоверы, отличающиеся высокой надежностью.

В список попали Opel Grandland, Toyota RAV4, Porsche Macan, Kia Niro, Mazda CX-5, Nissan Qashqai, Lexus UX, Skoda Kodiaq, Renault Scenic E-Tech.

Обозреватель По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.