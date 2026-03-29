ТОП-10 самых худших кроссоверов в 2026 году

10 самых худших кроссоверов 2026 года
Специалисты What Car назвали кроссоверы, которые не стоит покупать. Причина — низкая надежность. Это все еще довольно современные машины. И покупатели могут счесть, что при покупке кроссовера с пробегом можно хорошо сэкономить. Любопытно, что возглавил антирейтинг Volkswagen Tiguan. Поэтому лучше выбрать другие модели.

Худшие кроссоверы в 2026 году:

  1. Volkswagen Tiguan (с 2024 г.);
  2. Kia Sportage (2016−2021);
  3. Mazda CX-60 (с 2022 г.);
  4. Volkswagen ID.4 (с 2021 г.);
  5. Renault Austral (с 2023 г.);
  6. Nissan Ariya (с 2021 г.);
  7. MG ZS Electric (2019−2025);
  8. Land Rover Discovery Sport (с 2014 года);
  9. Renault Arkana (2021−2025);
  10. Audi Q5 — бензин и плагин-гибрид PHEV (с 2018 года).
Эксперты также выбрали лучшие кроссоверы, отличающиеся высокой надежностью.
В список попали Opel Grandland, Toyota RAV4, Porsche Macan, Kia Niro, Mazda CX-5, Nissan Qashqai, Lexus UX, Skoda Kodiaq, Renault Scenic E-Tech.
