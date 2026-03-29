ТОП-10 самых худших кроссоверов в 2026 году
Специалисты What Car назвали кроссоверы, которые не стоит покупать. Причина — низкая надежность. Это все еще довольно современные машины. И покупатели могут счесть, что при покупке кроссовера с пробегом можно хорошо сэкономить. Любопытно, что возглавил антирейтинг Volkswagen Tiguan. Поэтому лучше выбрать другие модели.
Худшие кроссоверы в 2026 году:
- Volkswagen Tiguan (с 2024 г.);
- Kia Sportage (2016−2021);
- Mazda CX-60 (с 2022 г.);
- Volkswagen ID.4 (с 2021 г.);
- Renault Austral (с 2023 г.);
- Nissan Ariya (с 2021 г.);
- MG ZS Electric (2019−2025);
- Land Rover Discovery Sport (с 2014 года);
- Renault Arkana (2021−2025);
- Audi Q5 — бензин и плагин-гибрид PHEV (с 2018 года).
Эксперты также выбрали лучшие кроссоверы, отличающиеся высокой надежностью.
В список попали Opel Grandland, Toyota RAV4, Porsche Macan, Kia Niro, Mazda CX-5, Nissan Qashqai, Lexus UX, Skoda Kodiaq, Renault Scenic E-Tech.
Поделиться новостью
