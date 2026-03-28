Мировые автопроизводители сокращают планы по производству электромобилей
По меньшей мере, 12 мировых автопроизводителей пересматривают свои планы по производству электромобилей из-за устойчивого спроса на авто с двигателями внутреннего сгорания и отмены политики поддержки в США и Европе.
Об этом пишет Financial Times.
Honda отказалась от своего плана полностью отказаться от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания до 2040 года. Поэтому компания ожидает убытки в размере 16 миллиардов долларов в течение следующих двух лет.
Mercedes-Benz, Ford, Stellantis и Volvo Cars, Bentley, Lotus, Audi и Porsche также сократили свои цели по производству полностью электрических автомобилей.
Lamborghini отменила планы выпуска своего первого полностью электрического автомобиля Lanzador к 2030 году, заменив его гибридной моделью с подзарядкой от сети.
Известно, что в США администрация Дональда Трампа отменила федеральные налоговые льготы на электромобили, сократила инвестиции в зарядную инфраструктуру и смягчила целевые показатели выбросов от транспортных средств. Евросоюз также смягчил свои экологические стандарты.
Коррекции стратегий в отношении электромобилей, по подсчетам Financial Times, обошлись мировой автомобильной промышленности не менее чем в 75 миллиардов долларов.
