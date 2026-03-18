Где в Украине покупают больше всего электромобилей (инфографика)
В феврале украинский автопарк пополнили 1074 авто на электротяге (BEV).
Об этом говорится в данных Укравтопрома.
Бестселлеры в сегменте ввезенных из-за границы подержанных электромобилей:
- TESLA Model 3 — во Львовской и Киевской обл.;
- TESLA Model Y — в г. Киеве;
- NISSAN Leaf — на Волыни и Ровенщине.
Справка Finance.ua:
- Audi готовит новую электрическую модель A2 e-tron, которая, по информации СМИ, должна стать самой дешевой «электричкой» производителя. Ее официальная премьера запланирована на осень 2026 года. Авто станет частью компактного сегмента и призвано сделать электромобили бренда более доступными для более широкой аудитории.
- В феврале украинцы существенно сократили покупку легковых автомобилей из Китая. Было приобретено 466 авто, что на 48% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
