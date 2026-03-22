Цены на бензин из-за войны в Иране стимулируют спрос на электромобили и гибриды
Рост цен на бензин из-за войны в Иране может ускорить переход потребителей к электромобилям и гибридам. Повышение цен уже вызывает беспокойство у автопроизводителей, дилеров и владельцев автомобилей.
Об этом пишет Reuters.
Повысится ли спрос на электромобили и гибриды
По данным правительства Великобритании, средние цены на бензин выросли на 7%, в Евросоюзе — на 8%, а в США — на 27% с конца февраля.
История показывает, что шок на рынке нефти может менять поведение потребителей: энергетический кризис 1970-х заставил американцев выбирать автомобили поменьше, что выгодно повлияло на японских производителей.
Впрочем, эксперты говорят, что сейчас резкое повышение цен не изменит сразу поведение покупателей новых авто — для этого требуется длительный период высоких цен или психологический «порог».
Некоторые потребители уже реагируют, хотя в США большинство покупателей пока не меняет своих привычек, и доля покупателей EV незначительно выросла до 7,7%.
В Европе спрос на электромобили увеличивается быстрее: в прошлом году они составляли 19,5% продаж. К тому же, некоторые страны возвращают налоговые льготы для EV.
В Германии трафик на сайтах дилеров EV вырос на 40%, а опрос Carwow показал, что почти половина немцев готова рассматривать электромобиль или гибрид из-за роста цен на топливо.
Вьетнамский производитель VinFast также предлагает скидки тем, кто переходит с бензиновых автомобилей из-за колебаний цен на нефть.
Аналитики отмечают, что высокие цены на топливо могут замедлить продажи автомобилей в США из-за экономической неопределенности и волнения по поводу инфляции.
Поделиться новостью
Также по теме
Как залатать пробитое колесо, если нет запасного
ТОП-10 самых надежных моделей авто 2026 года (фото)
Nvidia прогнозирует спрос на свои ИИ-чипы на уровне $1 трлн
Apple выпустила AirPods Max 2, которые переводят языки в реальном времени
Rivian представила электрический кроссовер Rivian R2 (фото, видео)