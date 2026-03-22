Цены на бензин из-за войны в Иране стимулируют спрос на электромобили и гибриды Сегодня 06:06 — Технологии&Авто

Рост цен на бензин из-за войны в Иране может ускорить переход потребителей к электромобилям и гибридам. Повышение цен уже вызывает беспокойство у автопроизводителей, дилеров и владельцев автомобилей.

Об этом пишет Reuters.

Повысится ли спрос на электромобили и гибриды

По данным правительства Великобритании, средние цены на бензин выросли на 7%, в Евросоюзе — на 8%, а в США — на 27% с конца февраля.

История показывает, что шок на рынке нефти может менять поведение потребителей: энергетический кризис 1970-х заставил американцев выбирать автомобили поменьше, что выгодно повлияло на японских производителей.

Впрочем, эксперты говорят, что сейчас резкое повышение цен не изменит сразу поведение покупателей новых авто — для этого требуется длительный период высоких цен или психологический «порог».

Некоторые потребители уже реагируют, хотя в США большинство покупателей пока не меняет своих привычек, и доля покупателей EV незначительно выросла до 7,7%.

В Европе спрос на электромобили увеличивается быстрее: в прошлом году они составляли 19,5% продаж. К тому же, некоторые страны возвращают налоговые льготы для EV.

В Германии трафик на сайтах дилеров EV вырос на 40%, а опрос Carwow показал, что почти половина немцев готова рассматривать электромобиль или гибрид из-за роста цен на топливо.

Читайте также Египет ограничит потребление электроэнергии из-за резкого роста цен на топливо

Вьетнамский производитель VinFast также предлагает скидки тем, кто переходит с бензиновых автомобилей из-за колебаний цен на нефть.

Аналитики отмечают, что высокие цены на топливо могут замедлить продажи автомобилей в США из-за экономической неопределенности и волнения по поводу инфляции.

