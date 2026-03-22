0 800 307 555
ру
Технологии&Авто
33
Цены на бензин из-за войны в Иране стимулируют спрос на электромобили и гибриды, Фото: freepik
Рост цен на бензин из-за войны в Иране может ускорить переход потребителей к электромобилям и гибридам. Повышение цен уже вызывает беспокойство у автопроизводителей, дилеров и владельцев автомобилей.
Об этом пишет Reuters.

Повысится ли спрос на электромобили и гибриды

По данным правительства Великобритании, средние цены на бензин выросли на 7%, в Евросоюзе — на 8%, а в США — на 27% с конца февраля.
История показывает, что шок на рынке нефти может менять поведение потребителей: энергетический кризис 1970-х заставил американцев выбирать автомобили поменьше, что выгодно повлияло на японских производителей.
Впрочем, эксперты говорят, что сейчас резкое повышение цен не изменит сразу поведение покупателей новых авто — для этого требуется длительный период высоких цен или психологический «порог».
Некоторые потребители уже реагируют, хотя в США большинство покупателей пока не меняет своих привычек, и доля покупателей EV незначительно выросла до 7,7%.
В Европе спрос на электромобили увеличивается быстрее: в прошлом году они составляли 19,5% продаж. К тому же, некоторые страны возвращают налоговые льготы для EV.
В Германии трафик на сайтах дилеров EV вырос на 40%, а опрос Carwow показал, что почти половина немцев готова рассматривать электромобиль или гибрид из-за роста цен на топливо.
Вьетнамский производитель VinFast также предлагает скидки тем, кто переходит с бензиновых автомобилей из-за колебаний цен на нефть.
Аналитики отмечают, что высокие цены на топливо могут замедлить продажи автомобилей в США из-за экономической неопределенности и волнения по поводу инфляции.
По материалам:
mezha.media
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems