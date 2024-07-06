Самые дешевые города Европы для путешествий в 2024 году — Finance.ua

Самые дешевые города Европы для путешествий в 2024 году Сегодня 16:03 — Мир

Самые дешевые города Европы для путешествий в 2024 году

Прогнозируется, что 2024 год станет рекордным по количеству туристов в Европе. Это вызвано не только желанием путешествовать после пандемии, но и масштабными событиями, такими как Евро-2024 в Германии и Олимпиада во Франции. Однако, многим популярным туристическим направлениям будет сложно соответствовать бюджету путешественников из-за постоянного роста цен на проживание, еду и транспорт.

Специалисты visitukraine. today собрали список самых дешевых городов Европы, где можно насладиться особой атмосферой, не тратя много денег.

Каунас

Это второй по величине город Литвы, который предлагает посетителям множество интересных мест по доступным ценам. Город известен своей современной архитектурой, парками и историческими достопримечательностями.

Жилье: Ночь в бюджетном отеле — от 25 евро.

Ночь в бюджетном отеле — от 25 евро. Еда: Ужин в ресторане среднего уровня — около 10−13 евро.



Ужин в ресторане среднего уровня — около 10−13 евро. Транспорт: Разовый проезд в общественном транспорте — 1 евро.



Будапешт

Венгерская столица сочетает красоту и величие многих культур. Город славится своими легендарными термальными ваннами и вкусной, но недооцененной кухней.

Будапешт также удобно расположен для путешествий в Вену и Прагу. Для украинцев приятный бонус: бесплатный проезд в общественном транспорте.

Жилье: Ночь в бюджетном отеле — от 30 евро.

Ночь в бюджетном отеле — от 30 евро. Еда: Ужин в ресторане среднего уровня — около 10−15 евро.



Ужин в ресторане среднего уровня — около 10−15 евро. Транспорт: Разовый проезд в общественном транспорте — 1 евро.



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Порту

Живописный и яркий португальский город Порту не нуждается в долгих представлениях. Он считается одним из самых красивых городов в мире и отличается бюджетными ценами. Порту очаровывает своими видами и богатой историей.

Жилье: Ночь в бюджетном отеле — от 35 евро.

Ночь в бюджетном отеле — от 35 евро. Еда: Ужин в ресторане среднего уровня — около 12−15 евро.



Ужин в ресторане среднего уровня — около 12−15 евро. Транспорт: Разовый проезд в общественном транспорте — 1,5 евро.



Тирана

Столица Албании постепенно становится популярным туристическим направлением. Город, долгое время находившийся в изоляции из-за диктатуры, ныне открытый и гостеприимный для туристов. Тирана отличается уникальной архитектурой и имеет интересное, хотя и жуткое историческое наследие.

Жилье: Ночь в бюджетном отеле — от 20 евро.

Ночь в бюджетном отеле — от 20 евро. Еда: Ужин в ресторане среднего уровня — около 8−12 евро.



Ужин в ресторане среднего уровня — около 8−12 евро. Транспорт: Разовый проезд в общественном транспорте — 0,4 евро.



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Братислава

Столица Словакии является еще одним доступным европейским городом для туристов. Этот город известен своими старинными улочками, замками и речными прогулками, что делает его идеальным местом для бюджетного отдыха.

Жилье: Ночь в бюджетном отеле — от 30 евро.

Ночь в бюджетном отеле — от 30 евро. Еда: Ужин в ресторане среднего уровня — около 10−14 евро.



Ужин в ресторане среднего уровня — около 10−14 евро. Транспорт: Разовый проезд в общественном транспорте — 1 евро.



Бухарест

Столица Румынии — один из самых безопасных и дешевых европейских городов. Она очаровывает с первого взгляда и позволяет почувствовать уникальный румынский колорит. Следует отметить, что в 2024 году Румыния частично вошла в Шенгенскую зону, что упрощает путешествия в эту страну.

Жилье: Ночь в бюджетном отеле — от 25 евро.

Ночь в бюджетном отеле — от 25 евро. Еда: Ужин в ресторане среднего уровня — около 10−15 евро.



Ужин в ресторане среднего уровня — около 10−15 евро. Транспорт: Разовый проезд в общественном транспорте — 0,5 евро.



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София

Столица Болгарии — это древний и спокойный город, где расположены настоящие жемчужины из списка ЮНЕСКО. София — одна из самых старинных европейских столиц, у которой есть чем удивить и очаровать своих гостей.

Жилье: Ночь в бюджетном отеле — от 20 евро.

Ночь в бюджетном отеле — от 20 евро. Еда: Ужин в ресторане среднего уровня — около 8−10 евро.



Ужин в ресторане среднего уровня — около 8−10 евро. Транспорт: Разовый проезд в общественном транспорте — 0,8 евро.



Краков

Польский город, известный своим историческим наследием и достопримечательностями. Этот город предлагает множество вариантов для бюджетного отдыха, включая доступные отели и рестораны.

Жилье: Ночь в бюджетной гостинице — от 25 евро.

Ночь в бюджетной гостинице — от 25 евро. Еда: Ужин в ресторане среднего уровня — около 10−12 евро.



Ужин в ресторане среднего уровня — около 10−12 евро. Транспорт: Разовый проезд в общественном транспорте — 1 евро.



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Рига

Столица Латвии известна своей великолепной архитектурой и культурными мероприятиями. Этот город предлагает множество бесплатных или недорогих развлечений, включая музеи, галереи и фестивали.

Жилье: Ночь в бюджетном отеле — от 30 евро.

Ночь в бюджетном отеле — от 30 евро. Еда: Ужин в ресторане среднего уровня — около 10−14 евро.



Ужин в ресторане среднего уровня — около 10−14 евро. Транспорт: Разовый проезд в общественном транспорте — 1,5 евро.



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