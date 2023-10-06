Привычный формат путешествий может исчезнуть к 2040 году — Finance.ua
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Привычный формат путешествий может исчезнуть к 2040 году

Мир
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Путешествия в том формате, в котором мы их знаем, могут оказаться на грани исчезновения к 2040 году из-за глобального потепления.
Как пишет Daily Mail со ссылкой на совместное исследование туристической компании Intrepid Travel и агентства по прогнозированию The Future Laboratory, например, такие популярные направления, как Майорка и Греция, могут стать слишком жаркими, поэтому путешественники будут «гнаться за тенью» и выбирать отдых в более прохладных местах.
Повышение температуры также изменит зимний отдых: в Лапландии будет все сложнее застать снег, чтобы полюбоваться невероятными пейзажами, также сократятся лыжные сезоны на популярных горнолыжных курортах, отмечают аналитики.
Кроме того, авторы исследования прогнозируют, что «низкорасположенные» направления, такие как Мальдивы и Джакарта, будут почти полностью затоплены к 2050 году из-за повышения уровня моря, что также угрожает таким направлениям, как Венеция и Амстердам.

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По материалам:
УНІАН
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