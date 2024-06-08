Мировые авиакомпании повысили прогноз прибыли из-за рекордного количества путешествий — Finance.ua

Мировые авиакомпании повысили прогноз прибыли из-за рекордного количества путешествий Сегодня 22:13 — Мир

Мировые авиакомпании повысили прогноз прибыли из-за рекордного количества путешествий

Мировые авиакомпании повысили свой прогноз прибыли на 2024 год до 30,5 миллиарда долларов, поскольку количество путешественников будет рекордным.

Об этом сообщает агентство Reuters.

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Международная ассоциация воздушного транспорта заявила, что ожидает, что в этом году мировая отрасль получит $30,5 млрд прибыли, что превышает пересмотренный в сторону увеличения прогноз в $27,4 млрд в 2023 году, поскольку перевозчики сдерживают базовые расходы на оплату труда, несмотря на недавние забастовки.

Это лишь через четыре года после того, как отрасль понесла убытки в размере $140 млрд в 2020 году в результате пандемии, и это выше прогноза на 2024 год в размере $25,7 млрд, обнародованного в декабре.

«Ситуация лучше, чем мы ожидали, особенно в Азии», — сказал генеральный директор Вилли Уолш в интервью Reuters.

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Однако авиакомпании предупредили, что их способность удовлетворить значительный рост спроса на авиаперевозки сдерживается перебоями в глобальных цепочках поставок, в том числе в поставках их собственных самолетов.

Ожидается, что доходность пассажиров — или средняя сумма, которую платит пассажир за полет на одну милю — возрастет на 3,2% по сравнению с 2023 годом, сообщает ІАТА в своем экономическом прогнозе, который выходит дважды в год.

Отчасти это связано с тем, что рост пропускной способности ограничен, что приводит к повышению средних тарифов.

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В противоположность этому, соответствующий показатель для грузовых перевозок, как ожидается, упадет на 17,5% в 2024 году, поскольку рынки грузоперевозок возвращаются в нормальное состояние после бурного роста во время пандемии.

borgexpert По материалам:

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