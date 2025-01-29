С какими проблемами при трудоустройстве сталкиваются украинцы: результаты опроса — Finance.ua

С какими проблемами при трудоустройстве сталкиваются украинцы: результаты опроса Сегодня 11:02 — Личные финансы

С какими проблемами при трудоустройстве сталкиваются украинцы: результаты опроса

В сложных экономических условиях работодатели не могут соответствовать в полной мере зарплатным ожиданиям работников. Почти половина специалистов (45%), которые находятся в активном поиске работы или планируют сменить место работы в ближайшее время, говорят о том, что не могут найти работу с достойным размером заработной платы. И хотя украинские компании пытаются удержать заработные платы на конкурентном уровне, растущий уровень инфляции усугубляет недовольство украинцев своими доходами.

Об этом свидетельствует аналитика от GRC.ua.

Весомой причиной сложностей при закрытии вакансий также является несоответствие существующей потребности бизнеса в специалистах определенных профессий и квалификации и тех специалистов, которые есть на рынке. Согласны с работодателями и работники.

Каждый пятый специалист (21%) почувствовал уменьшение количества вакансий в своей профессии и свою невостребованность.

Правда, понимая такую ​​проблему, украинцы готовы к смене профессии и согласны перепрофилироваться. За последний год доля тех специалистов, которые хотят получить новую профессию, чтобы быть более востребованными на рынке труда, увеличилась с 54% в 2023 году до 63% в конце 2024 года.

Среди других проблем трудоустройства чаще всего озвучивались:

проблемы в коммуникации с рекрутерами,

дискриминация со стороны работодателей по возрастному признаку,

сложности в поиске работы ВПЛ и ветеранов.

Не почувствовали никаких негативных изменений в поиске работы и трудоустройстве 22% опрошенных специалистов.

При этом если раньше кадровый голод проявлялся в поиске специалистов отдельных, в частности рабочих, профессий, то сейчас бизнес сталкивается с дефицитом кадров на все категории работников.

«Таким образом, на рынке труда сегодня наблюдается парадокс, когда работодатели испытывают нарастающий кадровый голод, а специалисты не могут найти работу. Объяснений такому явлению много. Однако и работодатели, и специалисты единодушно озвучили 2 основные проблемы: несоответствие ожиданий по уровню заработной платы специалистов и возможности оплаты труда работодателями, а также то, что сегодня потребности работодателей в специалистах определенных профессий и квалификации не покрывают имеющиеся на рынке специалисты. Многие специалисты остаются невостребованными», — подытожили в GRC.ua.

Справка Finance.ua:

Уровень официальной безработицы в Украине достиг исторического минимума. Однако речь идет именно о количестве тех, кто официально зарегистрировался как безработный.

В Госслужбе занятости дали ответ на вопрос, почему во время войны уменьшилось количество «официально безработных». Одной из причин называют выезд трудоспособного населения за границу.

При этом уровень безработицы остается одним из ключевых вызовов для экономики Украины как в краткосрочной перспективе, так и с учетом растущей потребности специалистов различных профессий для реализации программ восстановления.

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