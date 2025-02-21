Рынок труда: стремится ли молодежь занимать руководящие должности (исследование) — Finance.ua

Рынок труда: стремится ли молодежь занимать руководящие должности (исследование) Сегодня 17:00 — Личные финансы

Рынок труда: стремится ли молодежь занимать руководящие должности (исследование)

Сегодня все больше молодых специалистов отказываются от традиционной карьерной лестницы, хотя ранее профессиональный рост означал постепенный переход от выполнения задач к управлению командами.

Об этом пишет Work.ua.

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Британская рекрутинговая компания Robert Walters провела опрос среди 2000 специалистов, среди которых 800 респондентов были представителями поколения зуммеров (в возрасте до 27 лет), пишет издание Financial Times.

Результаты свидетельствуют, 50% зуммеров не хотят становиться менеджерами среднего звена. Почти 70% считают эту работу слишком стрессовой и низкооплачиваемой.

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Две трети молодых работников отметили, что готовы упорно работать, получать больше ответственности и продвигаться по карьерной лестнице, но выбирают личностное профессиональное развитие вместо того, чтобы управлять другими.

Если раньше успех ассоциировался с повышением по карьерной лестнице, то сейчас молодые специалисты пересматривают эти правила.

Они больше ценят:

баланс между работой и личной жизнью;

свободу в выборе формата работы;

реализацию своих ценностей в профессии.

Не только молодежь меняет взгляды на карьерный путь. Пандемия заставила представителей всех поколений переосмыслить, следует ли жертвовать своим временем ради традиционной иерархии.

Что делать компаниям

Если молодые сотрудники не хотят занимать традиционные руководящие позиции, работодатели должны адаптироваться.

Вот несколько возможных решений:

Более гибкие варианты развития: не все лидеры должны быть менеджерами. Возможность карьерного роста должна предусматривать и другие позиции.

не все лидеры должны быть менеджерами. Возможность карьерного роста должна предусматривать и другие позиции. Пересмотр роли руководителя: менеджер не должен быть просто администратором, а наставником, который развивает команду.

менеджер не должен быть просто администратором, а наставником, который развивает команду. Обучение лидеров: эффективное руководство — это не только контроль, но и поддержка, мотивация и четкие ориентиры для сотрудников.

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