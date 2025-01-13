Украине не будет хватать более 500 тысяч работников: что происходит на рынке труда — Finance.ua
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Украине не будет хватать более 500 тысяч работников: что происходит на рынке труда

Личные финансы
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Украине не будет хватать более 500 тысяч работников: что происходит на рынке труда
Украине не будет хватать более 500 тысяч работников: что происходит на рынке труда, freepik
Конкуренция между государственными учреждениями и частными компаниями стала одним из главных вызовов на рынке труда.
Нехватка квалифицированных кадров уже сейчас оказывает существенное влияние на динамику зарплат, что в контексте роста ВВП вызывает вопросы у экономистов. Такое мнение озвучил президент Конфедерации работодателей Михаил Мирошниченко, передает 24 Канал.
«ВВП растет на 4%, а заработные платы увеличиваются на 14%. Да, рост зарплат должен быть больше, чем рост цен и ВВП, но не в таких пропорциях», — сказал Мирошниченко.
По словам эксперта, государственный сектор привлекает стабильностью, в то время как частный готов предлагать более высокие зарплаты, чтобы привлечь квалифицированных специалистов. Это приводит к росту текучки кадров и обострению борьбы за квалифицированных специалистов.
Основные факторы, влияющие на ситуацию:
  • Эмиграция: из-за войны и экономической нестабильности многие украинцы уехали в Европу в поисках более высокого дохода.
  • Демографический спад: уменьшение численности трудоспособного населения создает дополнительный дефицит рабочей силы.
  • Непопулярность технических профессий: молодежь все меньше выбирает рабочие специальности, а это нарушает баланс на рынке труда.
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По мнению Мирошниченко, решение проблемы требует системного подхода. Речь и о популяризации технических профессий, и о создании условий для возвращения украинцев из-за границы и модернизации трудовых отношений.
Ранее Европейская Бизнес Ассоциация провела исследование, показавшее, что 46% компаний планируют расширение штата, 7% намерены сократить численность работников, а 47% не планируют изменения в кадровой политике.
Основными вызовами для рынка труда остаются:
  • дефицит рабочей силы,
  • несоответствие ожиданий зарплаты кандидатов возможностям бизнеса,
  • мобилизация,
  • отток персонала за границу.
По материалам:
Телеканал 24
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