Как менялся рынок труда в Украине с начала полномасштабного вторжения — Finance.ua
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Как менялся рынок труда в Украине с начала полномасштабного вторжения

Личные финансы
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С начала полномасштабной войны в Украине рынок труда существенно изменился, проявив способность адаптироваться в условиях экономических вызовов и мобилизации. Значительные изменения затронули как уровень заработных плат, так и количество предложений по трудоустройству по сравнению с 2022 годом.
Об этом свидетельствует анализ кадрового портала Robota.ua.

Как менялась зарплата

С середины 2024 года наблюдался рост заработных плат, которые предлагают работодатели, что совпало с повышением ожиданий кандидатов.
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В январе 2022 года средняя предлагаемая зарплата составляла 16,57 тыс. грн, а ожидания работников — 17 тыс. грн.
К октябрю 2024 года эти показатели выросли: работодатели предлагали 21,53 тыс. грн, в то время как претенденты ожидали 23,73 тыс. грн.
Как менялся рынок труда в Украине с начала полномасштабного вторжения
Также к концу текущего года удалось добиться около 90% от довоенного уровня вакансий.
Наибольший спрос на работников в таких профессиях:
  • торговля;
  • логистика;
  • сельское хозяйство.
И далее остается немалый спрос на цифровых специалистов, в частности, SMM-менеджеров и интернет-маркетологов.
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Бонусы от работодателей

Работодатели вернули бонусы в виде медстраховки или корпоративных обедов.
Как менялся рынок труда в Украине с начала полномасштабного вторжения
Компании увеличили инвестиции в обучение, а также переквалификацию сотрудников. Также были введены программы для поддержки ветеранов.
Все больше компаний на фоне войны предлагают женщинам профессии, считающиеся мужскими.
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Кроме того, наблюдался рост доли вакансий с гибким или дистанционным форматом на 8−9%.
Однако ряд профессий требует присутствия на рабочем месте: касается продавцов, барменов, строителей. Учитывая это, доля удаленной работы особо не изменилась по сравнению с показателем войны.
Напомним, по словам старшего экономиста ЦЭС Владимира Ланды, в 2024 году средняя зарплата украинцев выросла на 4 тысячи гривен или 22,3%, достигнув 21 946 грн. Однако значительную часть прироста, а именно 9,7%, съедает инфляция.

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По материалам:
Фокус
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