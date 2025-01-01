Как изменились зарплаты ІТ-специалистов в 2024 году — исследование Djinni Сегодня 11:05 — Личные финансы

Как изменились зарплаты ІТ-специалистов в 2024 году — исследование Djinni, freepik

Зарплаты ІТ-специалистов продолжают снижаться. К примеру, в 2024 году у кандидатов с 7+ годами опыта медианная зарплата уже 4500. Те, у кого есть 5−6 лет опыта, в среднем пишут в профиле $3500, их зарплата снизилась именно в четвертом квартале этого года.

Об этом свидетельствуют данные исследования Djinni.

Инфографика: Djinni

Зарплаты миддлов, у которых три-четыре года опыта, тоже к концу года снизились до $2350.

Стабильные зарплатные ожидания у кандидатов с двумя годами опыта и меньше. К примеру, зарплата разработчиков без опыта все еще 500 долларов.

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Зарплаты в вакансиях senior разработчиков в этом году почти стабильно $3500−5000. На таком уровне они держатся с третьего квартала 2023 года. В начале 2022 года это было $4500−6500.

Инфографика: Djinni

Для миддлов-разработчиков в вакансиях сейчас предлагают $3000−4500 (от 3 до 5 лет опыта). Один-два года опыта — это $1000−2000, до года опыта — $300−700.

‍В этом году на Djinni наняли около 800 кандидатов с зарплатой $5000 или выше. Это почти 10% наймов, такая же доля была в 2021 году. В прошлом году доля дорогих наймов была 13%, а в прошлом — 16%.

Больше всего дорогих наймов в категории Java — 88. Это чуть меньше трети всех Java наймов. Больше всего доля наймов на 5000 — в СТО, лидов и других шефов. Далее следует Scala, где на высокую зарплату наняли 12 из 15 кандидатов (большая часть, но малая выборка). А далее — дата инженеры (наймов в 4 раза больше). В этой категории 36% наемных кандидатов имели в профиле 5000 или выше. У девопсов — менее 27%.

У manual QA, дата и бизнес аналитиков, маркетологов и сапорта шансы на 5000 минимальны, но не нулевые.

Напомним, как свидетельствуют результаты исследования DOU, Grammarly и MacPaw остаются среди самых желанных компаний, в которых хотели бы работать украинские айтишники. В этом году в число самых привлекательных компаний вошли mono и NVIDIA.

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