Украинцы получили более маленькие зарплаты в декабре из-за возросшей до 45% налоговой нагрузки — Finance.ua

Украинцы получили более маленькие зарплаты в декабре из-за возросшей до 45% налоговой нагрузки Сегодня 15:01 — Личные финансы

Украинцы получили более маленькие зарплаты в декабре из-за возросшей до 45% налоговой нагрузки

Налоговая нагрузка на зарплаты украинцев выросла в декабре. Это следует из вступления в силу отдельных положений закона о поднятии налогов.

Новыми налоговыми изменениями, в частности, предусмотрено повышение ставки военного сбора для физических лиц с 1,5% до 5%.

Например, если начислено 8 тыс. гривен минимальной зарплаты, то с нее военный сбор составит 5% или 400 гривен (ранее было 1,5%), НДФЛ 18% - 1 440 гривен и ЕСВ (платит работодатель) 22% - 1 760 гривен.

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Таким образом, на руки человек получит 6 160 гривен, а еще 1 760 гривен заплатит дополнительно работодатель. Это означает, что налоговая нагрузка на фонд заработной платы выросла с 41,5% до 45%.

Напомним, во многих странах средняя доля суммы подоходного налога, взносов и отчислений работодателя и работника в 2022 году составила 34,6%.

Самые низкие показатели были в Чили, Колумбии, Коста-Рике — 0%.

Самые высокие показатели имели более развитые страны. В среднем для стран Организации экономического сотрудничества и развития они равнялись 41,2%.

Если сравнить с Украиной, в этих странах эффективная ставка налога намного меньше, если учитывать общий уровень трудовых доходов семьи.

Например, проживающий сам бельгиец платит 53% налогов, немец — 48%. С учетом состава семьи налоговая нагрузка для того же уровня средней зарплаты в этих странах составляет 15,2% и 15% соответственно.

Українські Новини По материалам:

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