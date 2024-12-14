В каких профессиях в Украине выросли зарплаты более чем на 50% — данные Work.ua — Finance.ua

В каких профессиях в Украине выросли зарплаты более чем на 50% — данные Work.ua Сегодня 16:15 — Личные финансы

В каких профессиях в Украине выросли зарплаты более чем на 50% — данные Work.ua, Фото: freepik

В декабре 2024 года средняя заработная плата в Украине достигла 22 500 гривен, что демонстрирует значительный рост по сравнению с показателем в 18 500 гривен за аналогичный период прошлого года.

Об этом свидетельствуют данные Work.ua.

Лидеры роста заработных плат

Наибольший прирост доходов зафиксирован в профессиях, связанных с цифровыми технологиями, медициной и финансами.

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Лидером рейтинга стали руководители отделов контента — их заработки выросли на рекордные 155%.

На втором месте ортодонты, они получили 90% прироста зарплаты.

Существенный рост доходов также зафиксирован у:

кредитных экспертов (+57%),

инструкторов автошкол (+56%),

модераторов (+50%).

Напомним, по данным robota.ua, анализ изменения заработных плат в 2022—2024 годах демонстрирует устойчивый рост как ожиданий соискателей, так и предложений работодателей.

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В 2024 году разница постепенно сокращается, снижаясь до 2202 грн в октябре, что свидетельствует о сближении ожиданий соискателей и предложений работодателей.

На сайтах по поиску работы появляется все больше предложений для ветеранов войны, однако они все равно нередко сталкиваются с трудностями при трудоустройстве.

Телеканал 24 По материалам:

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