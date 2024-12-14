В каких профессиях в Украине выросли зарплаты более чем на 50% — данные Work.ua — Finance.ua

В каких профессиях в Украине выросли зарплаты более чем на 50% — данные Work.ua
В декабре 2024 года средняя заработная плата в Украине достигла 22 500 гривен, что демонстрирует значительный рост по сравнению с показателем в 18 500 гривен за аналогичный период прошлого года.
Об этом свидетельствуют данные Work.ua.
Лидеры роста заработных плат
Наибольший прирост доходов зафиксирован в профессиях, связанных с цифровыми технологиями, медициной и финансами.
Лидером рейтинга стали руководители отделов контента — их заработки выросли на рекордные 155%.
На втором месте ортодонты, они получили 90% прироста зарплаты.
Существенный рост доходов также зафиксирован у:
- кредитных экспертов (+57%),
- инструкторов автошкол (+56%),
- модераторов (+50%).
Напомним, по данным robota.ua, анализ изменения заработных плат в 2022—2024 годах демонстрирует устойчивый рост как ожиданий соискателей, так и предложений работодателей.
В 2024 году разница постепенно сокращается, снижаясь до 2202 грн в октябре, что свидетельствует о сближении ожиданий соискателей и предложений работодателей.
На сайтах по поиску работы появляется все больше предложений для ветеранов войны, однако они все равно нередко сталкиваются с трудностями при трудоустройстве.
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