Как говорить с работодателем о повышении зарплаты: 6 советов — Finance.ua

Как говорить с работодателем о повышении зарплаты: 6 советов Сегодня 20:02 — Личные финансы

Как говорить с работодателем о повышении зарплаты: 6 советов

Переговоры о повышении зарплаты — это не только шанс получить достойное вознаграждение за труд, но и возможность доказать свою ценность для компании. Однако многим работникам сложно начать такой разговор из-за страха отказа или неуверенности в себе. Чтобы снизить волнение и повысить шансы на успех, нужно правильно подготовиться.

Специалисты портала robota.ua поделились действенными рекомендациями, которые помогут в этом.

Оцените свои достижения и вклад в компанию

Прежде чем начать переговоры о повышении зарплаты, проанализируйте, каких результатов вы добились за последнее время, что сделали для компании и какие конкретные цели помогли реализовать. Чтобы ничего не забыть, составьте список ваших достижений, наград или других достижений, чтобы располагать убедительными аргументами. Если ваша компания имеет определенные критерии для оценки работников (например, производительность, инициативность, командная работа), обязательно учитывайте их.

Исследуйте среднюю заработную плату по вашей должности

Перед озвучиванием своих требований найдите информацию о средней заработной плате на аналогичных должностях в вашей отрасли и регионе. Это позволит оценить соответствие заработной платы рыночным требованиям. Чтобы провести такое исследование, используйте онлайн-ресурсы типа Glassdoor или LinkedIn. Но не забудьте учитывать дополнительные факторы: размер компании, финансовое состояние, уровень вашей квалификации и опыта. Также обратите внимание на место работы — зарплаты могут отличаться в зависимости от города или региона.

Определите желаемую сумму и будьте готовы к компромиссам

Перед началом переговоров обязательно определите желаемую сумму повышения, ориентируясь на свои достижения, рыночные условия и финансовые возможности компании. Однако помните, что переговоры — это не только то, что вы хотите, но и то, что компания может вам предложить. Поэтому будьте готовы к компромиссу. Например, если компания не может выплачивать желательную для вас сумму, подумайте об альтернативах: бонусы, отпуск, дополнительные выходные, возможность карьерного роста и т. п. , обучение, абонемент в спортзал. В конце концов, переговоры о повышении зарплаты — это не только вопрос денег, но и взаимопонимание и стремление найти решение, которое удовлетворит обе стороны.

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Выберите верное время для переговоров

Если компания испытывает финансовые трудности или недавно сокращала штат, это может быть не самое лучшее время для переговоров о повышении зарплаты. Однако если у организации нет проблем с финансами, а вы недавно завершили важный проект, то это лучшее время для такого разговора. Также принципиально учесть график работы руководителя. Если босс слишком загружен или встревожен, лучше отложить разговор. Дождитесь момента, когда он сможет уделить вам внимание и поговорить без спешки.

Подготовьте речь заранее

Волнение и неуверенность могут оказать негативное влияние на результат переговоров. Чтобы снизить уровень стресса, заранее подумайте, что вы хотите сказать, и составьте текст речи. Можете начать с упоминания о ключевых достижениях, акцентируйте на том, как именно ваш добросовестный труд положительно влияет на определенные процессы в компании. Далее объясните, почему именно сейчас целесообразно говорить о повышении (например, из-за вашего профессионального роста или значительного вклада в проекты). Завершите разговор четкой и вежливой просьбой, например: «Можем ли мы обсудить возможность повышения моей заработной платы в соответствии с результатами работы?».

Разработайте стратегию на случай, если вам откажут

Несмотря на подготовку и собранные доводы, вам могут отказать. В этом случае важно сохранить спокойствие и понять причины отказа. Возможно, работодатель не может повысить зарплату из-за финансовых трудностей или же вы еще недостаточно сделали для развития компании. Если причина в вас, поинтересуйтесь, какие конкретно шаги нужно предпринять, чтобы получить повышение в будущем. Если же отказали из-за финансовых проблем компании, спросите, могут ли вам предложить дополнительные бонусы и т. д. Если вы уверены, что заслуживаете повышения зарплаты уже сейчас, еще раз подчеркните свои достижения и предложите рассмотреть этот вопрос через несколько месяцев.

Используя эти советы, вы сможете подготовиться к переговорам о повышении зарплаты и добиться желаемого результата. И как бы ни было страшно начать такой разговор, помните — ваш труд должен оцениваться справедливо.

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