ТОП-10 вакансий для менеджеров: какие высокие должности предлагают в Украине — Finance.ua

ТОП-10 вакансий для менеджеров: какие высокие должности предлагают в Украине Сегодня 17:00 — Личные финансы

ТОП-10 вакансий для менеджеров: какие высокие должности предлагают в Украине

Актуальные вакансии для менеджеров в разных городах Украины и чего работодатели ждут от кандидатов. Об этом говорится в подборке вакансий, размещенных на budni.robota.ua

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Предложения актуальны и доступны для трудоустройства.

📍Киев

Международный медиасервис ищет финансового директора с 5+ лет опыта работы на руководящих финансовых должностях в крупных компаниях, опыт работы в сферах диджитал, IT, медиа или Big4 будет преимуществом. Работодатель анонсирует: — бесплатные уроки английского языка; занятия по плаванию, а также уроки настольного тенниса; услуги корпоративного психолога; скидки от брендов-партнеров.

📍Винница, Черкассы, Белая Церковь, Кропивницкий, Кременчуг, Тульчин

Национальная производственно-дистрибьюторская компания ищет специалиста с опытом работы на руководящей должности в сфере FMCG — от 3-х лет (НТВ, региональный менеджер, директор филиала, национальный директор), готового к командировкам по подконтрольной территории. Что следует делать: управлять продажами на закрепленной территории; выполнять плановые показатели по продажам; поддерживать и развивать клиентскую базу, а также качественную представленность в ТТ; контролировать дебиторскую задолженность; производить переговоры и вводить продукцию в сети.

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📍Киев

Государственный банк предлагает будущему работнику, в том числе: медицинское страхование; поддержку и помощь в кризисных ситуациях благодаря благотворительной программе «Поможем вместе»; обучение в бесплатной внутренней школе DOSVID по менеджерским, лидерским и профессиональным навыкам и в ІТ-школе по направлениям SQL, Data Science и другим техническим специальностям; англоязычные speaking club; sport community, которые проводят бесплатные тренировки каждый день: от спортивных танцев до силовых тренировок.

📍Полтава

Один из лидеров украинского рынка продуктов питания и напитков открывает вакансию. Портрет идеального кандидата на должность: опыт работы в продажах — от 2-х лет (в частности, управление торговой командой); высокий уровень коммуникабельности, навыки переговоров и эффективной презентации; аналитические способности; знание подходов формирования спроса и удовлетворение потребностей потребителей; водительское удостоверение категории «В» и собственное авто; готовность к командировкам (Полтава, область); проживание в г. Лубны или г. Кременчуг.

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📍Киев/удаленно

Продуктовая IT-компания приглашает в команду специалиста с 5+ лет опыта работы с продуктами B2 В на должности Head of Digital Marketing/СМО/ Head of Marketing; высшим образованием в области маркетинга, рекламы или смежных отраслях; высоким уровнем понимания рекламной упаковки (продающих тексты landing page); содержательным пониманием инструментов online-маркетинга; опытом работы с зарубежными рынками; уровнем английского — В2; опыт работы с инструментами аналитики (Google Analytics и т. п. ).

📍Киев

Ведущий оператор по поставкам бутылированной воды в Украине объявляет об открытии вакансии. Задачи в должности: управление транспортной, складской и логистикой адресной доставки; организация и контроль выполнения имеющихся бизнес-процессов в компании; аналитика имеющихся бизнес-процессов и подготовка предложений по их оптимизации; качественное и своевременное внедрение всех имеющихся в компании проектных задач; обеспечение доставки продукции клиенту с соблюдением стандартов компании; осуществление контроля за наличием необходимого количества и качества транспорта; контроль за своевременным выполнением мер согласно утвержденному плану.

📍Полтава

На должность рассматривают кандидатов с опытом работы в руководящей должности — не менее 2-х лет в сфере FMCG и опытом управления бюджетом и финансовой аналитикой. Среди обязанностей: управление филиалом компании, обеспечение ее эффективной работы и достижение поставленных целей; разработка и внедрение стратегии развития филиала, обеспечение его конкурентоспособности на рынке; управление командой сотрудников филиала, развитие их потенциала и установление высокой рабочей культуры; планирование и контроль бюджета филиала; эффективное использование ресурсов.

📍Киев (офис pet-friendly)/удаленно

Лидер рынка зоо-ритейлеров приглашает на работу специалистов с опытом управления в аналогичной должности — от 3-х лет. Основные задачи: разработка и внедрение стратегий увеличения продаж и развития бизнеса в регионе; контроль за финансовой деятельностью подчиненных подразделений; скиловость в диджитале операционных процессов; практический опыт в менеджменте деятельности команды регионального управления компании.

📍Киев

Нефтедобывающая компания Украины, занимающаяся добычей нефти и газа, а также ритейлом горючего через собственную сеть АЗК, приглашает присоединиться к команде специалистов с опытом работы на аналогичной должности в розничной торговле — от 3-х лет (топливный ритейл будет преимуществом); опытом в разработке и реализации долгосрочных бизнес-стратегий; опытом оптимизации процессов, управления цепями снабжения, обеспечения эффективной работы заправок; опытом в продвижении бренда, управлении маркетинговыми кампаниями и развитии клиентских отношений.

📍Днепр

Инжиниринговая компания, входящая в состав Корпорации «АТБ», приглашает на работу специалистов с высшим инженерным строительным образованием (ПГС, Архитектура, ГС); опытом работы — не менее 10 лет в руководящей должности строительной компании или службы заказчика/подрядчика; знанием актуальной законодательной базы Украины в сфере проектирования и строительства, правил проведения торгов, порядка заключения и выполнения договоров по вопросам проектирования и строительства, порядка разработки и согласования проектно-сметной документации, основ экономики и организации производства, труда и управления.

Напомним, Киевский городской центр занятости представил уникальные возможности для тех, кто мечтает о работе в столице. Понимая важность комфортных условий проживания для сотрудников, работодатели предлагают гибкие варианты поддержки.

Особенно привлекательны предложения для технических специалистов: саперы с заработной платой 74 535 гривен, машинисты энергоблока — 37 000 гривен, электромонтеры по обслуживанию электрооборудования электростанций — 34 000 гривен.

Справка Finance.ua:

Специалисты robota.ua собрали самые распространенные страхи при поиске работы: ошибиться с выбором; не найти достойную работу; провалить собеседование; выход из зоны комфорта.

В Украине уменьшилось количество желающих специалистов получить работу, за которую работодатели предлагают в 1,5 раза выше средней зарплаты по стране. Таковы результаты анализа OLX Работа. Эксперты проанализировали рынок труда в Украине и подготовили информацию о 5 специальностях с наименьшим количеством откликов соискателей на вакансию по состоянию на октябрь 2024 года. В октябре 2024 года труднее всего было закрыть работу конструктора на производстве.

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