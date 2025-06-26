В Киеве меняется стоимость транспортной карты — Finance.ua

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В Киеве меняется стоимость транспортной карты

Личные финансы
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В Киеве меняется стоимость транспортной карты
В Киеве меняется стоимость транспортной карты
С 1 июля 2025 г. в столице меняется стоимость карт для оплаты проезда в городском транспорте.
Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.
«За последние 2 года существенно изменились производственные условия, стоимость логистики и других составляющих транспортных карт. Поэтому производитель вынужден подстраиваться под экономическую ситуацию и увеличить стоимость», — говорится в сообщении.

Новые цены:

  • обычная синяя транспортная карта будет стоить 96 гривен;
  • пластиковый ученический — 120 гривен.
Разницу в ценах объясняют особенностями производства: синие карты изготовляют большим тиражом, а ученические — индивидуально, с персонификацией каждой карты, что влияет на себестоимость.
Приобретенные ранее карты остаются актуальными и доступными для пополнения и использования в транспорте.
«Стоимость поездок также не меняется. Изменятся только цены на новые пластиковые карты», — добавили в КГГА.

Где можно купить транспортную карту

Приобрести или пополнить транспортную карту можно в терминалах на станциях метро, ​​в кассах метрополитена или в Т-магазинах. Ею можно оплатить проезд во всем коммунальном транспорте города:
  • автобусах;
  • троллейбусах;
  • трамваях;
  • метро;
  • фуникулере;
  • кольцевой городской электричке.
Кроме пластиковой транспортной карты можно приобрести цифровую.

Как купить цифровую карту

Цифровая карта позволяет оплачивать поездки в общественном транспорте с помощью Apple Pay или Google Pay.
Стоимость цифровой карты составляет 40 грн.
Она работает в автобусах, троллейбусах, трамваях и на фуникулере. Также можно сгенерировать QR-билеты и оплачивать ими проезд в метро.
Для покупки карты нужно загрузить или открыть приложение Киев Цифровой (Android или iOS):
  • на главном экране выберите раздел «Транспортная карта». После этого выбрать «Цифровая карта» → «Купить»;
  • выбрать банковскую карту в Apple или Google Кошельке, чтобы привязать к ней цифровую карту и оплатить ее стоимость с помощью Apple или Google Pay.
Чтобы оплатить проезд в наземном транспорте, нужно:
  • приложить к валидатору устройство, с которого приобрели цифровую карту;
  • дождаться подтверждения оплаты на валидаторе — с цифровой карты спишется поездка.
Если на цифровой карте нет поездок, спишутся 8 грн за проезд с банковской карты.
Чтобы оплатить проезд в метро, ​​нужно:
  • выбрать цифровую карту в приложении и нажать «Создать QR-билет»;
  • cканировать QR-билет на валидаторе. С цифровой карты спишется поездка.
Если не воспользоваться созданным QR-билетом до полуночи, поездка вернется на карту.
Оплата цифровой картой через Apple Pay и Google Pay в метро не действует.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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