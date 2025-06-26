В Киеве меняется стоимость транспортной карты — Finance.ua

В Киеве меняется стоимость транспортной карты Сегодня 11:29 — Личные финансы

В Киеве меняется стоимость транспортной карты

С 1 июля 2025 г. в столице меняется стоимость карт для оплаты проезда в городском транспорте.

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

«За последние 2 года существенно изменились производственные условия, стоимость логистики и других составляющих транспортных карт. Поэтому производитель вынужден подстраиваться под экономическую ситуацию и увеличить стоимость», — говорится в сообщении.

Новые цены:

обычная синяя транспортная карта будет стоить 96 гривен ;

; пластиковый ученический — 120 гривен.

Разницу в ценах объясняют особенностями производства: синие карты изготовляют большим тиражом, а ученические — индивидуально, с персонификацией каждой карты, что влияет на себестоимость.

Приобретенные ранее карты остаются актуальными и доступными для пополнения и использования в транспорте.

«Стоимость поездок также не меняется. Изменятся только цены на новые пластиковые карты», — добавили в КГГА.

Где можно купить транспортную карту

Приобрести или пополнить транспортную карту можно в терминалах на станциях метро, ​​в кассах метрополитена или в Т-магазинах. Ею можно оплатить проезд во всем коммунальном транспорте города:

автобусах;

троллейбусах;

трамваях;

метро;

фуникулере;

кольцевой городской электричке.

Кроме пластиковой транспортной карты можно приобрести цифровую.

Как купить цифровую карту

Цифровая карта позволяет оплачивать поездки в общественном транспорте с помощью Apple Pay или Google Pay.

Стоимость цифровой карты составляет 40 грн.

Она работает в автобусах, троллейбусах, трамваях и на фуникулере. Также можно сгенерировать QR-билеты и оплачивать ими проезд в метро.

Для покупки карты нужно загрузить или открыть приложение Киев Цифровой ( Android или iOS ):

на главном экране выберите раздел «Транспортная карта». После этого выбрать «Цифровая карта» → «Купить»;

выбрать банковскую карту в Apple или Google Кошельке, чтобы привязать к ней цифровую карту и оплатить ее стоимость с помощью Apple или Google Pay.

Чтобы оплатить проезд в наземном транспорте, нужно:

приложить к валидатору устройство, с которого приобрели цифровую карту;

дождаться подтверждения оплаты на валидаторе — с цифровой карты спишется поездка.

Если на цифровой карте нет поездок, спишутся 8 грн за проезд с банковской карты.

Чтобы оплатить проезд в метро, ​​нужно:

выбрать цифровую карту в приложении и нажать «Создать QR-билет»;

cканировать QR-билет на валидаторе. С цифровой карты спишется поездка.

Если не воспользоваться созданным QR-билетом до полуночи, поездка вернется на карту.

Оплата цифровой картой через Apple Pay и Google Pay в метро не действует.

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