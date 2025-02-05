Дисбаланс на рынке труда: в каких сферах самая большая нехватка специалистов — Finance.ua

Дисбаланс на рынке труда: в каких сферах самая большая нехватка специалистов Сегодня 16:05 — Личные финансы

Дисбаланс на рынке труда: в каких сферах самая большая нехватка специалистов

невостребованность и сложности с трудоустройством. Учитывая это, все больше специалистов соглашаются на смену профессии для того, чтобы найти работу или получать больше зарплату. Такие данные были получены экспертами компании Несмотря на прогрессирующий дефицит кадров, с которым столкнулись украинские компании, многие специалисты жалуются наУчитывая это, все больше специалистовдля того, чтобы найти работу или получать больше зарплату. Такие данные были получены экспертами компании GRC.ua в результате исследования «Барометр рынка труда 2024. Прогнозы на 2025 год».

В последние годы украинский бизнес испытывает нарастающую проблему кадрового голода. Компании не могут найти специалистов с необходимыми знаниями и навыками. Если еще несколько лет назад дефицит кадров касался преимущественно рабочих профессий, то сейчас компании отмечают проблему найма на все категории работников.

Несколько лет HR-специалисты озвучивают необходимость постоянного обучения и развития сотрудников под нужды бизнеса. Но раньше это было обусловлено динамизмом рынков, развитием технологий, изменчивым характером работы. В конце 2024 года четверть (26%) опрошенных работодателей подчеркнули нарастающую проблему несоответствия существующей потребности в специалистах с определенными навыками, умениями и тех специалистов, которые есть на рынке труда.

Работники тоже понимают эту проблему, сталкиваясь с невостребованностью своих умений и навыков работодателями. Каждый пятый (21%) опрошенный специалист признался, что испытывает проблемы трудоустройства из-за уменьшения количества вакансий в их профессии.

Наиболее ощутима эта проблема в таких профессиональных сферах:

HoReCa;

Нефтегазовая сфера;

Управление персоналом;

Государственная служба/некоммерческие организации;

Тяжелая промышленность, добывающая промышленность, энергетика;

Сфера обслуживания.

Даже ІТ-специалисты, которые традиционно были востребованы на рынке труда и не испытывали проблем с трудоустройством, ощущают сегодня уменьшение количества вакансий в своей сфере и увеличение сроков поиска новой работы.

Следовательно, проблема невостребованности некоторых профессий на рынке труда побуждает все больше специалистов переобучаться, осваивать новые навыки.

За последний год увеличилось количество желающих получить новую профессию, чтобы стать более востребованным специалистом и больше зарабатывать. Если в 2023 году такое намерение озвучивали 54% ​​опрошенных специалистов, то в 2024 году такой ответ дали уже 63% специалистов.

Уменьшилось количество тех, кто не готов осваивать новую профессию или учиться чему-то новому. В 2023 году категорически отказывались перепрофилироваться 24% опрошенных специалистов. За год эта категория снизилась на 5%.

Уже осваивают новую профессию каждый десятый опрошенный (12%), планируют это сделать 9% респондентов.

Очень важен тот факт, что среди опрошенных специалистов подавляющее большинство (82%) желают остаться в Украине, работать на своем месте или найти новую работу, несмотря на сложности с трудоустройством. При этом все чаще звучит мнение, что государство должно заниматься трудоспособным населением.

По мнению украинцев, крайне важны государственные программы по профессиональному обучению и переобучению. Об этом высказался каждый пятый опрошенный специалист. Также необходима государственная помощь в поиске работы, подчеркнули 19% респондентов.

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Данные были получены в результате исследования, проведенного экспертами GRC.ua в сентябре-ноябре 2024 года. В опросе приняли участие 9343 респондента. Исследование охватило все сектора экономики и профессиональные сферы по всей территории Украины, за исключением временно оккупированных территорий и полуострова Крым.

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