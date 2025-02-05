Дисбаланс на рынке труда: в каких сферах самая большая нехватка специалистов — Finance.ua

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Дисбаланс на рынке труда: в каких сферах самая большая нехватка специалистов

Личные финансы
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Дисбаланс на рынке труда: в каких сферах самая большая нехватка специалистов
Дисбаланс на рынке труда: в каких сферах самая большая нехватка специалистов
Несмотря на прогрессирующий дефицит кадров, с которым столкнулись украинские компании, многие специалисты жалуются на невостребованность и сложности с трудоустройством. Учитывая это, все больше специалистов соглашаются на смену профессии для того, чтобы найти работу или получать больше зарплату. Такие данные были получены экспертами компании GRC.ua в результате исследования «Барометр рынка труда 2024. Прогнозы на 2025 год».
В последние годы украинский бизнес испытывает нарастающую проблему кадрового голода. Компании не могут найти специалистов с необходимыми знаниями и навыками. Если еще несколько лет назад дефицит кадров касался преимущественно рабочих профессий, то сейчас компании отмечают проблему найма на все категории работников.
Несколько лет HR-специалисты озвучивают необходимость постоянного обучения и развития сотрудников под нужды бизнеса. Но раньше это было обусловлено динамизмом рынков, развитием технологий, изменчивым характером работы. В конце 2024 года четверть (26%) опрошенных работодателей подчеркнули нарастающую проблему несоответствия существующей потребности в специалистах с определенными навыками, умениями и тех специалистов, которые есть на рынке труда.
Работники тоже понимают эту проблему, сталкиваясь с невостребованностью своих умений и навыков работодателями. Каждый пятый (21%) опрошенный специалист признался, что испытывает проблемы трудоустройства из-за уменьшения количества вакансий в их профессии.
Наиболее ощутима эта проблема в таких профессиональных сферах:
  • HoReCa;
  • Нефтегазовая сфера;
  • Управление персоналом;
  • Государственная служба/некоммерческие организации;
  • Тяжелая промышленность, добывающая промышленность, энергетика;
  • Сфера обслуживания.
Даже ІТ-специалисты, которые традиционно были востребованы на рынке труда и не испытывали проблем с трудоустройством, ощущают сегодня уменьшение количества вакансий в своей сфере и увеличение сроков поиска новой работы.
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Следовательно, проблема невостребованности некоторых профессий на рынке труда побуждает все больше специалистов переобучаться, осваивать новые навыки.
  • За последний год увеличилось количество желающих получить новую профессию, чтобы стать более востребованным специалистом и больше зарабатывать. Если в 2023 году такое намерение озвучивали 54% ​​опрошенных специалистов, то в 2024 году такой ответ дали уже 63% специалистов.
  • Уменьшилось количество тех, кто не готов осваивать новую профессию или учиться чему-то новому. В 2023 году категорически отказывались перепрофилироваться 24% опрошенных специалистов. За год эта категория снизилась на 5%.
Уже осваивают новую профессию каждый десятый опрошенный (12%), планируют это сделать 9% респондентов.
Дисбаланс на рынке труда: в каких сферах самая большая нехватка специалистов
Очень важен тот факт, что среди опрошенных специалистов подавляющее большинство (82%) желают остаться в Украине, работать на своем месте или найти новую работу, несмотря на сложности с трудоустройством. При этом все чаще звучит мнение, что государство должно заниматься трудоспособным населением.
По мнению украинцев, крайне важны государственные программы по профессиональному обучению и переобучению. Об этом высказался каждый пятый опрошенный специалист. Также необходима государственная помощь в поиске работы, подчеркнули 19% респондентов.
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Данные были получены в результате исследования, проведенного экспертами GRC.ua в сентябре-ноябре 2024 года. В опросе приняли участие 9343 респондента. Исследование охватило все сектора экономики и профессиональные сферы по всей территории Украины, за исключением временно оккупированных территорий и полуострова Крым.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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