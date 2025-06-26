НКЦБФР расширила список сомнительных инвестпроектов: как выявить мошенников — Finance.ua

НКЦБФР расширила список сомнительных инвестпроектов: как выявить мошенников Сегодня 17:20 — Фондовый рынок

НКЦБФР расширила список сомнительных инвестпроектов: как выявить мошенников

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) выявила 4 новых ненадежных инвестиционных проекта.

Об этом сообщает пресс-служба НКЦБФР.

«Комиссия регулярно работает для обеспечения справедливого и честного функционирования рынка капиталов, защищая права и интересы инвесторов. Именно поэтому специалисты НКЦБФР активно исследуют действия на рынке и обновляют список сомнительных инвестиционных проектов», — говорится в сообщении.

В список SCAM-проектов вошли:

Полный список проектов с признаками сомнительности можно найти на сайте НКЦБФР в разделе « Защита прав инвесторов ».

«Призываем вас быть осмотрительными и тщательно оценивать все риски, прежде чем инвестировать свои средства в проекты. Если вы заметили потенциально мошеннические действия на рынке, просим сообщить информацию Комиссии по электронной почте: info@nssmc.gov.ua », — просят в комиссии.

Напомним, сомнительный инвестиционный проект — деятельность, которая имеет признаки сомнительности или недобросовестного привлечения средств, виртуальных активов, других платежных средств инвесторов, в частности, соответствует одному или нескольким следующим признакам:

1. Высокие доходы. Проект обещает гарантированную прибыль, которая значительно превышает среднюю ставку по банковским депозитам.

2. Отсутствие лицензий. Инвесторам предлагают вложить средства в компанию, не имеющую соответствующих разрешений или лицензий для такой деятельности в Украине.

3. Агрессивная реклама. Проект активно продвигается через массовую рекламу.

4. Нет офиса в Украине. У компании нет ни одного официального или физического представительства в Украине.

5. Нет информации о юридическом лице. Инвестору не сообщают, какая именно компания зарегистрирована в Украине.

6. Инвесторов не проверяют. Компания не интересуется финансовым положением потенциального инвестора, не проверяет кредитную историю и не производит финансовый мониторинг.

7. Неизвестные владельцы. Нет публичной информации о руководителях проекта, бухгалтерах, юристах или владельцах компании.

8. Отсутствие юридически оформленных документов. Компания не предлагает подписать договоры, составленные по нормам закона.

9. Настойчивые просьбы «привести друга». Проект поощряет участников привлекать новых инвесторов, обещая им вознаграждение или бонусы.

10. Нет доказательств права собственности. Инвестору не предоставляют документы, подтверждающие его право собственности на активы или долю в проекте.

11. Платное «обучение». Инвесторам предлагают пройти обучение по инвестированию или трейдингу, после чего направляют к брокерам или инвестпроектам без лицензий.

12. Нет предупреждения о рисках. На сайте или других материалах не указано, что вложения связаны с рисками и возможностью потери средств.

13. Ложные ссылки на документы. Проект может указывать, что у него есть лицензии или разрешения от украинских или иностранных регуляторов, хотя это не соответствует действительности.

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