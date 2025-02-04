Обзор IT-рынка труда: рекорд с начала войны, но конкуренция растет — Finance.ua

Обзор IT-рынка труда: рекорд с начала войны, но конкуренция растет Сегодня 11:03 — Личные финансы

Обзор IT-рынка труда: рекорд с начала войны, но конкуренция растет

В январе компании опубликовали на jobs.dou.ua 6445 вакансий. Это больше всего с начала полномасштабного вторжения. Против декабря добавилась 1861 вакансия. Кроме того, нынешний показатель — это на 1,4 тысячи больше, чем в январе прошлого года.

Об этом сообщает DOU.

Общее количество вакансий на jobs.dou.ua с января 2022 по январь 2025, Інфографіка: DOU

В январе только одна категория вакансий не имела прироста — DBA, у всех остальных положительная динамика.

В пятерке направлений по количеству вакансий в январе: Marketing — 722, Sales — 382, ​​QA — 381, Analyst — 359 и Front-end — 324.

Наибольший прирост имели: Marketing — +204 вакансии в месяц, Sales — +143 вакансии и Front-end — + 119.

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Некоторые категории впервые превысили уровень, который был до полномасштабки, или достигли его — Architect (48 вакансий), Design (278), Product Manager (204), SEO (72), Support (209). Однако количество вакансий для разработчиков, QA и многих других технических специализаций пока далеко от показателей трехлетней давности.

У miltech-вакансий рекорд — 312 в январе. Количество откликов тоже возросло, почти достигнув уровня октября.

Количество miltech-вакансий и отзывов на них, динамика с апреля 2023 по январь 2025, Інфографіка: DOU

Несмотря на поразительный рост количества вакансий в январе, среднее количество откликов выросло до 26,6. Количество откликавшихся на вакансии (20,4 тысячи) кандидатов и самих откликов (124 тысячи) в январе рекордное.

Среднее количество откликов на одну вакансию, динамика с января 2022 по январь 2025, Інфографіка: DOU

В 33 категориях в январе конкуренция незначительно выросла, в 22 — уменьшилась.

Наиболее конкурентной категорией в январе остался Front-end — 94,6 отклика. За ним QA — 70,7. У тестировщиков впервые с июля среднее количество откликов возросло.

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В среднем более 40 откликов на вакансию имели еще категории Design, Java, Project Manager, React Native. В HR сейчас 35,3 отклика на вакансию. В январе в прошлом году — 53,2. В большинстве разработочных категорий конкуренция выросла.

Среднее количество откликов на одну вакансию с января 2022 по январь 2025, динамика по категориям, Інфографіка: DOU

Среднее количество откликов на одну вакансию с января 2022 по январь 2025, динамика по категориям, Інфографіка: DOU

Напомним, по данным исследования DOU, Engineering Managers остаются специалистами с самыми высокими зарплатами. Несколько ниже медиана в Chief Product Office. Продолжают расти зарплаты Product Owners и Delivery Managers.

В приложении «Резерв+» доступно 169 активных IT-вакансий в Силах обороны Украины. Это на 28% больше, чем в декабре, когда было зафиксировано 132 вакансии. По сравнению с декабрем увеличилось количество вакансий по направлению системного администрирования, особенно в боевых подразделениях.

Dou По материалам:

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