Состояние миллиардеров за последнее десятилетие выросло на 6,5 триллиона долларов — Finance.ua

Состояние миллиардеров за последнее десятилетие выросло на 6,5 триллиона долларов Сегодня 18:00 — Личные финансы

Состояние миллиардеров за последнее десятилетие выросло на 6,5 триллиона долларов

на 6,5 трлн долларов (4,8 трлн фунтов стерлингов) в реальном выражении, что эквивалентно 14,6% мирового производства. По данным Oxfam , за последнее десятилетие состояние 3000 миллиардеров мира выросло4,8 трлн фунтов стерлингов) в реальном выражении, что эквивалентно

Всего 1% самого богатого населения мира заработало по меньшей мере 33,9 трлн долларов в реальном выражении, чего, по словам благотворительной организации, «достаточно, чтобы покончить с ежегодной глобальной бедностью 22 раза».

Страны

В Великобритании количество миллиардеров резко возросло с 15 в 1990 году до 165 в 2024 году.

Согласно отдельным данным организации Equality Trust, которая обнаружила, что их среднее состояние выросло более чем на 1000% за тот же период, миллиардеры платят «эффективные налоговые ставки, близкие к 0,3% от их состояния, что значительно ниже, чем платят обычные работники», заявила Oxfam.

Испания, Бразилия, Германия и Южная Африка подписали на саммите G20 предложение о введении минимального налога в размере 2% для сверхбогатых с целью сокращения неравенства и увеличения государственных доходов.

Прогнозы по его потенциальному влиянию отличаются, но исследование ведущего французского экономиста Габриэля Зукмана показало, что он может принести до 250 млрд долларов дополнительных доходов.

Страны призвали другие правительства поддержать эту кампанию, заявив, что налог на сверхбогатых будет дополнять переговоры по налогообложению цифровой экономики и текущие усилия по введению глобального минимального корпоративного налога в размере 15% для транснациональных компаний.

Представители Испании, Бразилии, Германии и Южной Африки утверждают, что необходимо принять меры по противодействию использованию налоговых гаваней, и налог будет разработан таким образом, чтобы предотвратить уклонение от уплаты налогов миллиардерами, которые предпочитают жить, например, в Монако или Джерси, но зарабатывают в более крупных экономиках, таких как Великобритания или Франция.

Ранее писали , что Украина занимает 85 место (из 141) в рейтинге стран мира по уровню защиты финансовой тайны, составленном британской организацией Tax Justice Network. При определении Индекса учитываются услуги по обеспечению финансовой тайны, которые используют для уклонения от уплаты налогов, а также для того, чтобы скрыть коррупционные активы в офшорах.

Организация Tax Justice Network с 2009 года составляет рейтинг, чтобы оценить степень прозрачности финансовой деятельности и масштабы ее теневой составляющей в мировой экономике.

При составлении рейтинга учитываются 20 показателей, в том числе: банковская тайна, наличие офшорных финансовых услуг, сведения о собственности активов и собственников юридических лиц, степень прозрачности финансовой отчетности публичных компаний, реестры трастов и фондов, режимы финансового и налогового регулирования, политика противодействия уклонению от уплаты налогов и т. д.

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