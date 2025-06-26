Киев выплатил более 45 млн грн помощи пострадавшим от российских атак — Finance.ua

Киев выплатил более 45 млн грн помощи пострадавшим от российских атак Сегодня 16:45 — Личные финансы

Киев выплатил более 45 млн грн помощи пострадавшим от российских атак, dsns.gov.ua

С начала года из киевского бюджета выплатили 45 млн 360 тыс. грн помощи жителям столицы, пострадавшим от вражеских атак.

Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

Какие суммы получили киевляне:

3 100 человек получили выплату по 10 тыс. грн;

11 054 человек — по 40 тыс. грн.

«С самого начала полномасштабной войны город выплачивает пострадавшим от обстрелов по 10 тыс. грн. В 2022 году такие выплаты получили 1 012 жителей, в 2023-м — 3 104, в 2024-м — 3 838 человек. В связи с нынешними сверхтяжкими последствиями разрушений и уничтожением жилья внесены соответствующие изменения в городскую целевую программу „Забота. Навстречу киевлянам“ на 2025−2027 годы». Ими предусмотрено также предоставление 20 тыс. грн ежемесячной материальной помощи тем, чье имущество в результате атак непригодно для проживания", — сообщил Николай Поворозник.

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По его информации, после вражеской атаки 24 апреля 2025 года выплачена материальная помощь в размере 10 тыс. гривен:

в Святошинском районе — на сумму 9 млн 910 тыс. грн;

в Соломенском — на сумму 10 млн 220 тыс. грн;

в Шевченковском — на сумму 1 млн 820 тыс. грн.

Также в настоящее время в Святошинском районе по 40 тыс. грн получили 252 человека (на общую сумму 10 млн 80 тыс. грн), в Соломенском — 2 человека. В Шевченковском районе прием заявок от пострадавших еще продолжается. Полученные от них документы специалисты проработают в кратчайшие сроки.

Пользуясь случаем, делимся перечнем полезных ссылок, куда обращаться и что делать в случае «прилета».

➡️ Алгоритм действий от КГГА в случае повреждения имущества из-за обстрела.

➡️ Как киевлянам получить дополнительную финансовую помощь при потере жилья.

➡️ Как получить компенсацию на восстановление частного дома на собственном участке при повреждении из-за обстрела.

➡️ Пошаговая инструкция по списанию или замораживанию кредита на разрушенную недвижимость.

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