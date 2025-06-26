В Реестре ущерба появилась новая категория для лишившихся доступа к имуществу на оккупированных территориях — Finance.ua

В Реестре ущерба появилась новая категория для лишившихся доступа к имуществу на оккупированных территориях
Реестр ущерба для Украины объявил о запуске категории заявлений, касающихся потери доступа или контроля за недвижимым имуществом на временно оккупированных территориях
Об этом сообщила пресс-служба реестра.
«Реестр ущерба для Украины запустил новую категорию заявлений на возмещение ущерба, причиненного войной в Украине: A3.6 — Потеря доступа или контроля над недвижимым имуществом на временно оккупированных территориях», — говорится в сообщении.
Читайте также: Повреждено имущество? Алгоритм, как вам подать заявление в Международный реестр ущерба
Отмечается, что категория A3.6 дополняет категории заявлений относительно жилого и нежилого недвижимого имущества, поврежденных или уничтоженных в результате войны (A3.1 и A3.2 соответственно), которые уже открыты для подачи в Реестр.
Какое имущество подпадает под категорию
Эта категория предназначена для владельцев недвижимого имущества, расположенного на временно оккупированных территориях, потерявших доступ или контроль над своим имуществом в результате агрессии российской федерации против Украины.
Эта категория включает лишение владельцев как жилого, так и нежилого недвижимого имущества полностью или в значительной части возможности доступа, пользования, владения или распоряжения своим имуществом без зависимости от российской федерации, ее правительства, местных и региональных органов власти или какой-либо организации, находящейся в их собственности или под их контролем.
Как подать заявление
Украинцы могут подать заявление о возмещении только относительно стоимости недвижимого имущества.
Для подачи заявления владельцы должны доказать, что право собственности принадлежит им, и предоставить документы в поддержку своего заявления.
Заявления в Реестр можно подать через государственный веб-портал Дія.
Справка Finance.ua:
- Международный Реестр ущерба от российской агрессии принимает заявления от всех пострадавших украинцев только по одной категории относительно поврежденного или уничтоженного жилья, начиная с 24 февраля 2022 года. Первые выплаты теоретически могут начаться в 2027 году;
- в 2025 году Министерство цифровой трансформации планирует запустить все 45 категорий заявлений о возмещении ущерба, нанесенного россией;
- Зеленский ранее заявлял, что убытки, которые Украина понесла в результате российской агрессии, достигли около 800 миллиардов долларов.
Поделиться новостью