В Реестре ущерба появилась новая категория для лишившихся доступа к имуществу на оккупированных территориях — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Реестре ущерба появилась новая категория для лишившихся доступа к имуществу на оккупированных территориях

Личные финансы
44
В Реестре ущерба появилась новая категория для лишившихся доступа к имуществу на оккупированных территориях
В Реестре ущерба появилась новая категория для лишившихся доступа к имуществу на оккупированных территориях
Реестр ущерба для Украины объявил о запуске категории заявлений, касающихся потери доступа или контроля за недвижимым имуществом на временно оккупированных территориях
Об этом сообщила пресс-служба реестра.
«Реестр ущерба для Украины запустил новую категорию заявлений на возмещение ущерба, причиненного войной в Украине: A3.6 — Потеря доступа или контроля над недвижимым имуществом на временно оккупированных территориях», — говорится в сообщении.

Читайте также: Повреждено имущество? Алгоритм, как вам подать заявление в Международный реестр ущерба

Отмечается, что категория A3.6 дополняет категории заявлений относительно жилого и нежилого недвижимого имущества, поврежденных или уничтоженных в результате войны (A3.1 и A3.2 соответственно), которые уже открыты для подачи в Реестр.

Какое имущество подпадает под категорию

Эта категория предназначена для владельцев недвижимого имущества, расположенного на временно оккупированных территориях, потерявших доступ или контроль над своим имуществом в результате агрессии российской федерации против Украины.
Читайте также
Эта категория включает лишение владельцев как жилого, так и нежилого недвижимого имущества полностью или в значительной части возможности доступа, пользования, владения или распоряжения своим имуществом без зависимости от российской федерации, ее правительства, местных и региональных органов власти или какой-либо организации, находящейся в их собственности или под их контролем.

Как подать заявление

Украинцы могут подать заявление о возмещении только относительно стоимости недвижимого имущества.
Для подачи заявления владельцы должны доказать, что право собственности принадлежит им, и предоставить документы в поддержку своего заявления.
Заявления в Реестр можно подать через государственный веб-портал Дія.

Справка Finance.ua:

  • Международный Реестр ущерба от российской агрессии принимает заявления от всех пострадавших украинцев только по одной категории относительно поврежденного или уничтоженного жилья, начиная с 24 февраля 2022 года. Первые выплаты теоретически могут начаться в 2027 году;
  • в 2025 году Министерство цифровой трансформации планирует запустить все 45 категорий заявлений о возмещении ущерба, нанесенного россией;
  • Зеленский ранее заявлял, что убытки, которые Украина понесла в результате российской агрессии, достигли около 800 миллиардов долларов.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems