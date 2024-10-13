Рынок недвижимости в ЕС: где жилье подорожало, а где наблюдается падение цен — Finance.ua

Рынок недвижимости в ЕС: где жилье подорожало, а где наблюдается падение цен
Рынок недвижимости Евросоюза постепенно растет в течение этого года. Во втором квартале цены на жилье в ЕС повысились на 1,9% по сравнению с предыдущим кварталом, а арендная плата выросла на 0,7%. В годовом исчислении рост составил 2,9% для рынка продаж и 3% для аренды.
Об этом свидетельствуют последние данные Eurostat.
Причины оживления рынка недвижимости
Эксперты считают, что оживление на рынке недвижимости связано со снижением процентных ставок и общей стабилизацией экономической ситуации в регионе.
Однако ситуация остается неоднородной в разных странах ЕС.
Лидеры роста цен на жилье
Наибольший рост цен на жилье с 2010 г. наблюдался в странах Балтии и Центральной Европы.
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Лидером стала Эстония, где цены выросли на 232%. За ней следуют Венгрия с 218% ростом, Литва со 178% и Латвия со 146%.
Эти характеристики значительно превосходят средний уровень ЕС.
Тенденции в аренде
Что касается аренды, то наибольшее повышение также зафиксировано в Эстонии, где цены выросли на 203%.
Значительный рост арендных ставок отмечался также в Литве, Ирландии и Венгрии.
Любопытно, что единственной страной, где зафиксировано снижение цен на аренду, стала Греция, где показатель упал на 18%.
Где снижаются цены на недвижимость
Однако в некоторых странах ЕС все еще наблюдается снижение цен на недвижимость, в частности:
- Люксембурге (-8,3%);
- Финляндии (-4,8%);
- Франции (-4,6%).
Наибольший рост цен за этот период отмечен в Польше (+17,7%), Болгарии (+15,1%), Литве (+10,4%), Хорватии (+10,0%).
Эксперты прогнозируют дальнейшее оживление рынка недвижимости в большинстве стран ЕС.
В частности, отмечается рост инвестиций в рынок недвижимости Нидерландов на 70%, а также обновление рынка жилой недвижимости в Дании.
В Италии наблюдается повышенный интерес инвесторов к гостиничному бизнесу.
Напомним, в 2022 году 1,66 миллиона студентов из-за рубежа обучались в высших учебных заведениях ЕС. Отмечается, что 44% получали степень бакалавра, 45% обучались в магистратуре, а 9% обучались в докторантуре. Самой привлекательной страной стала Германия.
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