Рынок недвижимости в ЕС: где жилье подорожало, а где наблюдается падение цен — Finance.ua

Рынок недвижимости в ЕС: где жилье подорожало, а где наблюдается падение цен Сегодня 11:10 — Недвижимость

Рынок недвижимости в ЕС: где жилье подорожало, а где наблюдается падение цен

Рынок недвижимости Евросоюза постепенно растет в течение этого года. Во втором квартале цены на жилье в ЕС повысились на 1,9% по сравнению с предыдущим кварталом, а арендная плата выросла на 0,7%. В годовом исчислении рост составил 2,9% для рынка продаж и 3% для аренды.

Об этом свидетельствуют последние данные Eurostat.

Причины оживления рынка недвижимости

Эксперты считают, что оживление на рынке недвижимости связано со снижением процентных ставок и общей стабилизацией экономической ситуации в регионе.

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Однако ситуация остается неоднородной в разных странах ЕС.

Лидеры роста цен на жилье

Наибольший рост цен на жилье с 2010 г. наблюдался в странах Балтии и Центральной Европы.

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Лидером стала Эстония, где цены выросли на 232%. За ней следуют Венгрия с 218% ростом, Литва со 178% и Латвия со 146%.

Эти характеристики значительно превосходят средний уровень ЕС.

Тенденции в аренде

Что касается аренды, то наибольшее повышение также зафиксировано в Эстонии, где цены выросли на 203%.

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Значительный рост арендных ставок отмечался также в Литве, Ирландии и Венгрии.

Любопытно, что единственной страной, где зафиксировано снижение цен на аренду, стала Греция, где показатель упал на 18%.

Где снижаются цены на недвижимость

Однако в некоторых странах ЕС все еще наблюдается снижение цен на недвижимость, в частности:

Люксембурге (-8,3%);

Финляндии (-4,8%);

Франции (-4,6%).

Наибольший рост цен за этот период отмечен в Польше (+17,7%), Болгарии (+15,1%), Литве (+10,4%), Хорватии (+10,0%).

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Эксперты прогнозируют дальнейшее оживление рынка недвижимости в большинстве стран ЕС.

В частности, отмечается рост инвестиций в рынок недвижимости Нидерландов на 70%, а также обновление рынка жилой недвижимости в Дании.

В Италии наблюдается повышенный интерес инвесторов к гостиничному бизнесу.

Напомним, в 2022 году 1,66 миллиона студентов из-за рубежа обучались в высших учебных заведениях ЕС. Отмечается, что 44% получали степень бакалавра, 45% обучались в магистратуре, а 9% обучались в докторантуре. Самой привлекательной страной стала Германия.

Дзеркало Тижня По материалам:

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