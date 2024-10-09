Яка країна ЄС є найпривабливішою для навчання за кордоном — Finance.ua

Яка країна ЄС є найпривабливішою для навчання за кордоном Сьогодні 19:00 — Особисті фінанси

Яка країна ЄС є найпривабливішою для навчання за кордоном

У 2022 році 1,66 мільйона студентів з-за кордону навчались у вищих навчальних закладах ЄС.

Про це свідчать дані Євростату, повідомляє Euronews.

Зазначається, що 44% отримували ступінь бакалавра, 45% навчалися в магістратурі, а 9% навчалися в докторантурі.

Найпривабливішою країною стала Німеччина.

У 2022 році 403 500 студентів з-за кордону навчалися в Німеччині, що становить чверть усіх студентів з-за кордону, які навчаються в ЄС.

Далі йдуть Франція (16% від загальної кількості ЄС) і Нідерланди (10% від загальної кількості ЄС).

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У Люксембурзі у 2022 році була найвища відносна частка студентів з-за кордону: кожен другий студент у Люксембурзі — з-за кордону.

Протилежна ситуація, коли студенти з-за кордону становили невелику частку від загальної частки студентів в Італії (4%), Іспанії (4%), Хорватії (4%) та Греції (3%).

Найпопулярніші напрямки навчання

В ЄС найпоширенішими напрямками навчання для іноземних студентів були бізнес, адміністрація та право (22% усіх студентів з-за кордону).

Далі йдуть інженерія, виробництво та будівництво (16%), охорона здоров’я та соціальне забезпечення (15%), мистецтво та гуманітарні науки (12%) та соціальні науки, журналістика та інформація (11%).

Походження студентів з-за кордону

Майже половина, або 43% студентів з-за кордону, які навчалися у вищих навчальних закладах ЄС у 2022 році, були з Європи. За даними Євростату, близько 25% прийшли з Азії та 17% з Африки.

Згідно з даними Євростату, студенти з Азії становили від 40% до 50% усіх студентів вищих навчальних закладів з-за кордону на Кіпрі, в Ірландії, Латвії, Угорщині та Фінляндії.

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Студенти з Африки становили 52% студентів з-за кордону у Франції та 39% з них у Португалії.

Частка студентів з Карибського басейну, Центральної та Південної Америки була вищою в Іспанії (45%) та Португалії (35%).

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