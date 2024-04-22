ЕС может профинансировать пилотную программу социального жилья в Украине — Finance.ua

ЕС может профинансировать пилотную программу социального жилья в Украине Сегодня 16:46 — Недвижимость

ЕС может профинансировать пилотную программу социального жилья в Украине

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) в сотрудничестве с Еврокомиссией (ЕК) готов предоставить финансирование для запуска программ социального жилья в Украине, пилотный проект строительства жилья для льготной аренды может стартовать уже осенью 2024 года.

Об этом старший специалист по кредитованию Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) Оксана Ремига рассказала в интервью Интерфакс-Украина.

«ЕИБ в сотрудничестве с Европейской комиссией обязался предоставить помощь для запуска этого направления. Обсуждается возможность целевого кредита на 200 млн евро, что будет поддержано значительным инвестиционным грантом от ЕК. Плюс пакет технической помощи, 12 млн евро, который может быть направлен не только на разработку техрешений, их внедрение и мониторинг, но и помощь в разработке нормативной базы», ​​- сообщила представитель ЕИБ.

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Она уточнила, что сейчас идет активная дискуссия, какой может быть будущая форма этого сектора.

«Мы вместе с Еврокомиссией пытаемся промотировать модель, которую использовали в Европе после второй мировой войны для решения проблемы обеспечения жильем», — отметила она.

По ее словам, модель социального жилья предполагает, в частности, что объекты должны полностью принадлежать муниципалитету, этот сектор должен быть самоокупаемым и финансово стабильным.

«Какие механизмы это (финстабильность. — Ред.) могут обеспечить? Один из самых простых, которые используют в странах Европы, — в строящемся доме 80% помещений отводится под социальное жилье, которое снимают определенные социально уязвимые группы по льготной арендной плате. Это жилье нельзя выкупать. Что касается остальных помещений — жилья, коммерции, то ее сдают по рыночной арендной плате, которая позволяет обеспечивать функционирование объекта», — пояснила Ремига.

Поскольку в небольших населенных пунктах доходы от коммерческих площадей труднее обеспечить, чем в больших городах, возможно, целесообразнее для меньших муниципалитетов создание объединенных региональных офисов.

Она подчеркнула, что еще одним ключевым принципом политики социального жилья должно быть недопущение геттизации.

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«Сооружения такого жилфонда не должны размещаться компактно, здания должны гармонично вписываться в общий городской ландшафт. Важно также обеспечить социальную инфраструктуру, хорошую транспортную связь», — отметила Ремига.

При этом она отметила, что ЕИБ не рассматривает участие в программах доступного жилья, социальной аренды с выкупом.

«Мы рассматриваем программы, целью которых является создание, улучшение качества пакета социального жилья у муниципалитетов. Однако отмечу: в целом ЕИБ не предлагает программ, конечной целью которых являются кредиты для физлиц на жилье. Только создание жилья в собственности и управлении муниципалитетов», — сообщила Ремига.

По ее словам, старт программы социального жилья можно ожидать не ранее середины осени 2024 года после того, как будет принято соответствующее законодательство.

Она добавила, что будущая кредитная программа создания социального жилья с бюджетом в 200 млн евро является пилотной.

«С учетом потребностей Украины для решения вопросов жилья реально нужны миллиарды. Только после запуска и отладки пилотного проекта, когда сможем увидеть ее эффективность и способность муниципалитетов управлять этим пулом недвижимости, можно говорить о запуске следующих этапов. В этом мы очень заинтересованы», — сообщила Ремига.

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