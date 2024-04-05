Как отличаются цены на квартиры с ремонтом и без в Киеве (инфографика) — Finance.ua

Как отличаются цены на квартиры с ремонтом и без в Киеве (инфографика) Сегодня 14:02 — Недвижимость

Как отличаются цены на квартиры с ремонтом и без в Киеве (инфографика)

ЛУН посчитал разницу в цене на квартиры с ремонтом и без в Киеве.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

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ЛУН разработал искусственный интеллект, позволяющий среди всех объявлений на рынке распознавать по фотографиям в объявлении квартиры с ремонтом и без — и фильтровать их. То есть, выбирая квартиру, теперь можно выставить отдельный фильтр без ремонта и смотреть только такие объявления.

С ремонтом — это преимущественно вторичка, без ремонта — это в большинстве только что введенные в эксплуатацию квартиры в новостройках, продаваемых от владельцев.

Статистика по районам в Киеве

В Деснянском районе квартиры с ремонтом дороже. Так, однокомнатная квартира с ремонтом обойдется в 43 тыс. дол., а без ремонта — 39,3 тыс. дол.

А вот в Шевченковском районе Киева медиана стоимости однокомнатной квартиры с ремонтом 74 500 $, а без ремонта 82 000 $.

Такая неочевидная разница в цене в первую очередь связана с тем, что с ремонтом это преимущественно старый жилищный фонд центрального района города, а без ремонта — только что введенные в эксплуатацию новостройки.

Средняя цена в Днепровском и Подольском районах. Однокомнатная квартира с ремонтом в Днепровском районе обойдется в 65 тыс. дол., а в Подольском — 75 тыс. дол. Без ремонта — 59,8 тыс. дол. и 57.3 тыс. дол. соответственно.

Источник: ЛУН

Напомним, по данным Dim. Ria, на март 2024 года самая высокая средняя стоимость за м² в столице и составляет 53 737 грн (учитывая все типы квартир по количеству комнат). Если анализировать стоимость за м² в течение года, то больше всего возросла цена в Житомирской области — 32%.

По данным Госстата, общая площадь жилых домов, на которые выданы разрешения на выполнение строительных работ (новое строительство), по итогам 2023 года сократилась на 37% по сравнению с 2022 годом — до 4,2 млн кв. м. В Киеве в 2023 году общая площадь нового строительства жилья сократилась на 66% к 2022 году — до 299,4 тыс. кв. м, в Киевской области — на 67%, до 616,1 тыс. кв. м.

При поисках бюджетной недвижимости в Киеве следует понимать , что на цену недвижимости влияют такие факторы, как локация (район), инфраструктура вблизи дома, транспортная развязка, близость метро, ​​наличие или отсутствие ремонта и даже документы, говорит риелтор.

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