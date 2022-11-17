Рынок недвижимости: спрос не значительный, но есть, — мнение эксперта Сегодня 13:04 — Недвижимость

Есть мнение, что в 2023 году украинцы будут готовы торговаться и продавать свою недвижимость дешевле, чтобы иметь наличные деньги на руках.

Кроме того, в конце этого года заинтересованность в продаже жилья среди населения будет выше, чем заинтересованность в покупке, поскольку лишних денег у людей нет.

Напомним, что в августе 2022 года средняя стоимость жилья на первичном рынке недвижимости снизилась на 10% в долларовом эквиваленте по сравнению с январем 2022 года и составила 669 долларов за квадратный метр. В западных областях стоимость упала в среднем на 10-15%, в центральной части 15-20%, на востоке Украины — от 30% и более.

Читайте также Программа «єОселя»: заявку на льготный кредит подали уже 15 тысяч украинцев

Спрос на недвижимость не претерпел существенных изменений

Как рассказал Юрий Пита, президент ассоциации недвижимости Украины, по сравнению с августом-сентябрем, данные за октябрь не имеют существенных изменений в покупке жилья. Падение спроса на жилье не ощущается.

На отдельные сегменты, как недвижимость в размере 50-70 тысяч долларов и дешевле, спрос остается. А вот то, что дороже, люди не рискуют покупать. Следует заметить, что спрос остается на западе Украины, что нельзя сказать про центр.

Читайте также Эксперт рассказал, что будет с ценами на вторичное жилье до нового года

Эксперт отмечает, что сейчас украинцы не готовы продавать свою недвижимость потому, что не готовы отдавать ее дешевле, чем ожидалось. А цены на сегодняшний день все же снизились.

Для того чтобы продать, нужно что-то купить. А немало заключенных сделок раньше — это когда человек продавал недвижимость, брал кредит и потом покупал другую недвижимость. В настоящее время такого явления не наблюдается. Реально на сегодняшний день то, что количество предложений снизилось, — добавляет Пита.

Действия на фронте — это один из психологических факторов, влияющих на рынок недвижимости. Значительные победы украинской армии, как то возвращение Херсона, безусловно, дают надежду. Это помогает людям принять решение о покупке недвижимости.

"И хотя Херсон Украина вернула недавно и рынок еще не сильно отреагировал на это событие, но уже сейчас наблюдается интенсивнее заключение сделок по покупке. И даже довольно дорогих сделок. Есть случай, когда клиенты купили недвижимость более чем за 1 миллион долларов",— говорит Юрий Пита.

Интересно, что совершаются и единичные сделки по покупке жилья в прифронтовых зонах. Они не значительны, но все же есть.

Справка Finance.ua:

количество новых очередей в жилых комплексах сократилось в Украине вдвое в 2022 году. Так, за десять месяцев этого года в Киеве начали строить 91 новую очередь, в 2021 году за аналогичный период было начато 154 очереди жилых комплексов;

по данным Dom.Ria, стоимость новостроек за период сентябрь — октябрь 2022 года заметно выросла. Средняя цена 1 м² на конец октября в 1-комнатной квартире в Киеве составляет 45 261 грн. Это на 37% больше, чем в прошлом году в тот же период и на 3% больше, чем в сентябре.

Телеканал новин 24 По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.