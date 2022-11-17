Рынок недвижимости: спрос не значительный, но есть, — мнение эксперта
Есть мнение, что в 2023 году украинцы будут готовы торговаться и продавать свою недвижимость дешевле, чтобы иметь наличные деньги на руках.
Кроме того, в конце этого года заинтересованность в продаже жилья среди населения будет выше, чем заинтересованность в покупке, поскольку лишних денег у людей нет.
Напомним, что в августе 2022 года средняя стоимость жилья на первичном рынке недвижимости снизилась на 10% в долларовом эквиваленте по сравнению с январем 2022 года и составила 669 долларов за квадратный метр. В западных областях стоимость упала в среднем на 10-15%, в центральной части 15-20%, на востоке Украины — от 30% и более.
Спрос на недвижимость не претерпел существенных изменений
Как рассказал Юрий Пита, президент ассоциации недвижимости Украины, по сравнению с августом-сентябрем, данные за октябрь не имеют существенных изменений в покупке жилья. Падение спроса на жилье не ощущается.
На отдельные сегменты, как недвижимость в размере 50-70 тысяч долларов и дешевле, спрос остается. А вот то, что дороже, люди не рискуют покупать. Следует заметить, что спрос остается на западе Украины, что нельзя сказать про центр.
Эксперт отмечает, что сейчас украинцы не готовы продавать свою недвижимость потому, что не готовы отдавать ее дешевле, чем ожидалось. А цены на сегодняшний день все же снизились.
Для того чтобы продать, нужно что-то купить. А немало заключенных сделок раньше — это когда человек продавал недвижимость, брал кредит и потом покупал другую недвижимость. В настоящее время такого явления не наблюдается. Реально на сегодняшний день то, что количество предложений снизилось, — добавляет Пита.
Действия на фронте — это один из психологических факторов, влияющих на рынок недвижимости. Значительные победы украинской армии, как то возвращение Херсона, безусловно, дают надежду. Это помогает людям принять решение о покупке недвижимости.
"И хотя Херсон Украина вернула недавно и рынок еще не сильно отреагировал на это событие, но уже сейчас наблюдается интенсивнее заключение сделок по покупке. И даже довольно дорогих сделок. Есть случай, когда клиенты купили недвижимость более чем за 1 миллион долларов",— говорит Юрий Пита.
Интересно, что совершаются и единичные сделки по покупке жилья в прифронтовых зонах. Они не значительны, но все же есть.
Справка Finance.ua:
- количество новых очередей в жилых комплексах сократилось в Украине вдвое в 2022 году. Так, за десять месяцев этого года в Киеве начали строить 91 новую очередь, в 2021 году за аналогичный период было начато 154 очереди жилых комплексов;
- по данным Dom.Ria, стоимость новостроек за период сентябрь — октябрь 2022 года заметно выросла. Средняя цена 1 м² на конец октября в 1-комнатной квартире в Киеве составляет 45 261 грн. Это на 37% больше, чем в прошлом году в тот же период и на 3% больше, чем в сентябре.
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