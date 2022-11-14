Программа «єОселя»: заявку на льготный кредит подали уже 15 тысяч украинцев — Finance.ua
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Программа «єОселя»: заявку на льготный кредит подали уже 15 тысяч украинцев

Кредит&Депозит
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Программа «єОселя»: заявку на льготный кредит подали уже 15 тысяч украинцев
Программа «єОселя»: заявку на льготный кредит подали уже 15 тысяч украинцев
Со времени запуска программы доступной ипотеки «єОселя» украинцы подали около 15 тысяч заявок на получение льготных кредитов.
Об этом в эфире общенационального телемарафона сообщила руководитель коммуникаций ЧАО «Украинская финансовая жилищная компания» Анжелика Иванова.
«Работа программы „єОселя“ началась 1 октября, и с того момента уже подано около 15 тыс. заявок от людей, для которых эта программа начала действовать — в первую очередь военнослужащие ВСУ по контракту и правоохранители, медики, учителя и ученые, работающие в учреждениях государственной и коммунальной форм собственности», — рассказала Иванова.
По ее словам, с этими заявками уже работают банки. Поскольку программа запущена в тестовом режиме, время рассмотрения может быть больше, чем задекларированные на сайте программы три дня.

Ипотека: куда обратиться за кредитом на жилье

«Банковские учреждения также дорабатывают свои технические системы, чтобы быстро получать все документы от заявителей и давать им ответы. Что касается сроков коммуникации, то у каждого банка они разные. Но в любом случае, все поданные на сегодняшний день заявки обязательно будут проработаны, банковские учреждения ответят каждому заявителю», — заверила представитель Укрфинжилья.
Она также сообщила, что уже есть несколько предыдущих положительных решений о выдаче ипотечных кредитов. Однако не стала прогнозировать, сколько их будет выдано до конца года.
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«Точное количество кредитов, которые государство может профинансировать гражданам до конца года, называть рано. Мы понимаем, в каких условиях мы работаем и живем. Конечно, будем надеяться на лучшее», — резюмировала Иванова.
Как сообщалось, в середине октября по программе доступной ипотеки «єОселя» был выдан первый льготный кредит. Сотрудница полиции из Чернигова получила его через Ощадбанк под 3% годовых.

Справка Finance.ua:

  • с октября на портале «Дія» в тестовом режиме заработала программа доступного кредитования для украинцев «єОселя». Это программа доступного кредитования на жилье со льготными ставками 3% для четырех категорий или 7% для всех остальных категорий;
  • условия кредитования по программе: льготная процентная ставка; максимальный срок кредитования — до 20 лет; минимальный первый платеж — не менее 20% от суммы;
  • старт второго этапа программы — 1 января 2023 года.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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