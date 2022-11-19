Эксперт рассказал, что будет с ценами на вторичное жилье до нового года — Finance.ua

Эксперт рассказал, что будет с ценами на вторичное жилье до нового года Сегодня 19:35 — Недвижимость

Цены на вторичную недвижимость в Украине упадут до 15% уже этой зимой.

Об этом рассказал аналитик компании Esperio Александр Болтян.

«Наши оценки по рынку недвижимости в Украине негативны для продавцов, поскольку наступает время покупателя. Цены упадут до 15% уже зимой 2022-2023 года. Это значит, что заинтересованность в продаже будет выше, чем заинтересованность в покупке, а людей с достаточной суммой денег для покупки квадратных метров не в рассрочку, без кредитов становится все меньше и меньше», — считает аналитик.

По его словам, предложений жилья и коммерческой недвижимости будет достаточно, и готовность продавцов торговаться будет высока. Причина в том, что снижение покупательной способности населения и отсутствие надежных инвестиционных проектов в период войны подтолкнут людей к выходу в кэш.

«Причем интерес будут проявлять не только к иностранной валюте, но и к накоплению в национальной валюте. Получится, что уже в 2023 году украинцы будут готовы торговаться и продавать свою недвижимость дешевле, чтобы оказаться с деньгами на руках», — прогнозирует эксперт.

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Он отметил, что потенциал разрушений инфраструктуры и городов до сих пор высок и надежной обстановку в стране назвать нельзя. Наличие денежных сбережений выглядит как более прагматичный сценарий, чем наличие квартиры, которой может в любой момент не стать.

«В то же время мы понимаем, что инвесторы будут оказывать давление на продавцов, осознавая всю обстановку, поэтому нужно быть готовым аргументированно торговаться. Предпочтение в выборе покупателя будут отдавать тем, кто готов оплатить всю сумму сразу, и в валюте», — считает Александр Болтян.

Украинцы, отмечает аналитик, еще не скоро перейдут на расчеты и сбережения только в гривнах. Поэтому расчеты могут быть в разных валютах.

«Можно сказать, что те, у кого сбережений меньше, чем на 10 тысяч долларов США, будут держать их в гривне. А те, у кого сбережений больше 10 тысяч долларов США, вероятнее всего, распределят их на доллары, евро и гривны», — считает Александр Болтян.

УБР По материалам:

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