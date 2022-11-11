«Качели» на рынке недвижимости: цены на квартиры продолжают расти — Finance.ua

«Качели» на рынке недвижимости: цены на квартиры продолжают расти Сегодня 14:00 — Недвижимость

После начала полномасштабной войны спрос на покупку жилья снизился почти на 95%. Однако застройщики предполагают, что стоимость новых квартир будет продолжать расти.

Читайте также Средние цены на аренду жилья в октябре (инфографика)

В настоящее время стоимость жилья выросла на 40-50%. Строительство во время войны существенно подорожало, а покупательная способность резко упала. Так что покупка жилья становится менее доступной для украинцев. Рост цен на квартиры в новостройках пытаются приспособить к военным реалиям, поэтому застройщики готовы делать клиентам скидки.

Одна из причин удорожания квартир — рост стоимости строительных материалов. Доля импортных компонентов выросла с 30-40% до 80-90% для новостроек класса комфорта и составляет почти 100% для премиальных ЖК. Застройщики пытаются покупать качественные стройматериалы, так что вполне возможно, что из-за этого стоимость квартиры значительно возрастет.

Читайте также Во Львове дешевеет самый востребованный класс жилья в новостройках: сравнение цен

Что происходит на рынке аренды жилья

Сейчас на рынке аренды все зависит от расположения квартир. Те, которые близки к энергетической инфраструктуре или военным объектам, почти невозможно сдать в аренду, даже ежедневную. В некоторых кварталах Киева стоят пустые квартиры, оттуда выехали люди из-за угрозы обстрелов. Кроме того, сейчас тяжело сдать квартиру, где нестабильные коммуникации. Потому что люди ищут жилье, где более или менее спокойно и стабильная ситуация с электроэнергией.

Вопрос электроснабжения может повлиять на рынок аренды жилья еще больше. При полном блэкауте жителей Киева могут временно эвакуировать в другие регионы. Это также может отразиться на рынке и спровоцировать новые тенденции.

Что будет с ценами на аренду жилья до конца года

Цены относительно прошлого года в гривне не меняются. Психологически владельцы хотят сдавать по прошлогодним ценам. Учитывая, что доллар к гривне скорректировался более чем на 30%, владельцы думают, что они уже предоставили скидки на аренду, учитывая ситуацию вокруг. Некоторые владельцы могут двигаться шагами на полгода: например, в ноябре заключить договор до конца мая. Это и держит рынок.

Это касается аренды жилья в новостройках эконом-класса. Совершенно иная ситуация для сегментов бизнес и премиум. Цены на аренду квартиры в таких ЖК остаются в иностранной валюте, спрос на такие квартиры снизился. Они могут стоять годами, цены образуются в валюте и особо не корректируются.

Справка Finance.ua:

индикатор деловой уверенности украинцев на рынке строительства на четвертый квартал 2022 года улучшился на 8,7 процентных пункта (п.п.) по сравнению с третьим кварталом 2022 года — до минус 60,4%;

сколько стоят квартиры в Киеве: самые дорогие и самые дешевые районы. По данным портала ЛУН, средняя стоимость квадратного метра в Киеве на начало ноября составляет 48,2 тысячи гривен;

стоимость первичного жилья в относительно безопасных регионах Украины активно повышается. К примеру, с 24 февраля цена квадратного метра в Ужгороде возросла на 14 200 гривен. В то же время повышение в Киеве составило 12 400 гривен.

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.

Pro Гроші По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.