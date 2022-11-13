Право собственности на недвижимость на оккупированной территории: как оформить и не получить недействительных бумажек — Finance.ua

Право собственности на недвижимость на оккупированной территории: как оформить и не получить недействительных бумажек Сегодня 21:00 — Недвижимость

Оккупанты при оформлении права собственности на недвижимость заставляют отдавать украинские документы и получать их «бумажки».

В Минюсте объяснили правовые последствия этого факта.

Государство охраняет право собственности и не признает каких-либо актов (решение, документ), выданных органами и/или лицами на временно оккупированной территории, если эти органы или лица созданы, избраны или назначены в порядке, не предусмотренном законодательством Украины.

Согласно статье 11 Закона Украины «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины», на временно оккупированной территории право собственности охраняется согласно законодательству Украины.

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Любые органы, их должностные лица и должностные лица на временно оккупированной территории и их деятельность считаются незаконными, если эти органы или лица созданы, избраны или назначены в порядке, не предусмотренном законом.

Любой акт (решение, документ), изданный органами и/или лицами, предусмотренными частью второй настоящей статьи, недействителен и не создает правовых последствий.

За физическими лицами, независимо от обретения ими статуса беженца или иного специального правового статуса, предприятиями, учреждениями, организациями сохраняется право собственности и другие вещные права на имущество, в том числе на недвижимое имущество, включая земельные участки, находящиеся на временно оккупированной территории, если оно приобретено в соответствии с законами Украины.

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Получение и прекращение права собственности на недвижимое имущество, которое находится на временно оккупированной территории, осуществляется в соответствии с законодательством Украины за пределами временно оккупированной территории. В случае невозможности осуществления государственным регистратором полномочий государственной регистрации прав на временно оккупированной территории орган государственной регистрации определяется Кабинетом Министров Украины.

В условиях военного положения и в течение 1 месяца со дня его прекращения или отмены государственная регистрация права собственности и других прав на недвижимое имущество, местонахождением которого является Автономная Республика Крым, Донецкая, Запорожская, Луганская, Николаевская, Харьковская, Херсонская области, город Севастополь, проводится независимо от местонахождения такого имущества.

Список административно-территориальных единиц, в пределах которых прекращается доступ пользователей к единым и государственным реестрам, держателем которых является Министерство юстиции Украины, в условиях военного положения, обнародован на официальном вебсайте Минюста по ссылке

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