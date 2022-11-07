Airbnb начнет показывать финальную стоимость аренды жилья в результатах выдачи — Finance.ua

Airbnb начнет показывать финальную стоимость аренды жилья в результатах выдачи Сегодня 21:23 — Недвижимость

Airbnb начнет показывать финальную стоимость аренды жилья в результатах выдачи

Начиная с декабря Airbnb позволит пользователям фильтровать результаты поиска по общей стоимости аренды жилья, что будет учитывать все расходы, включая уборку. Как сообщает The Wall Street Journal, это решение было принято после критики пользователей за непрозрачную систему цен на платформе.

Что изменится

Теперь пользователям достаточно будет переключить режим показа цен на жилье, чтобы отразить общую стоимость тарифов и сборов, включенных в аренду, а не только стоимость за ночь. Пока стоимость за ночь часто является единственной ценой, которую клиенты в США и других странах видят в начале процесса выбора квартиры.

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Когда клиент включает показ общей стоимости, а не только цены аренды, то эта настройка будет отображаться на картах, в списках пожеланий, в маршрутах и при поиске по диапазону цен, говорит исполнительный директор Airbnb Брайан Чески.

Кроме того, после первого использования функция будет оставаться включенной и ее не нужно включать каждый раз.

Почему критиковали старую систему

Изменения произошли после жалоб пользователей, жаловавшихся на формат отображения цен на платформе. После негативной реакции в социальных сетях в прошлом году Airbnb объявила о пересмотре своих комиссий в мае 2021 года.

На вопрос, почему этот процесс длился почти год, в Airbnb отметили, что он включал отзывы хозяев и гостей и превратился в общий пересмотр цен. К примеру, компания проверила возможность отражения общей стоимости по умолчанию, что уже предусмотрено законом в некоторых странах, в частности в Европейском Союзе.

Однако неожиданный рост цен, без объяснения этого процесса и никаких действий со стороны пользователя, смущал и вызывал недоразумение у арендаторов.

Почему это интересно

Показ общей стоимости пребывания повлияет на результаты поиска, независимо от того, переключают ли пользователи функцию общей цены. Предложения с лучшей стоимостью, определенной ценой и качеством по сравнению с другими предложениями в их регионе будут иметь более высокий рейтинг в результатах поиска, говорят в компании.

Кроме того, в ближайшие месяцы хозяева получат доступ к инструментам установления более гибких цен, включая сезонные скидки и скидки в выходные дни, говорят в компании.

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Економічна Правда По материалам:

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