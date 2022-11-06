Сколько стоит аренда загородной недвижимости во время войны — Finance.ua

Сколько стоит аренда загородной недвижимости во время войны Сегодня 13:51 — Недвижимость

Сколько стоит аренда загородной недвижимости во время войны

В разгар энергетического терроризма россии загородные дома привлекают украинцев, прежде всего, своей автономностью.

Обычно с наступлением холодов на рынке аренды загородной недвижимости начинается спад. Однако из-за аварийных и веерных отключений электроэнергии и высоких рисков остаться в городской квартире без света, воды и тепла, дома с индивидуальным отоплением, по словам риэлторов, сегодня пользуются ажиотажным спросом, пишет Фокус.

Как отмечается, к началу октября цены на аренду домов под Киевом поднялись до 20% в зависимости от типа недвижимости, ее функционала и локации. Наибольшим спросом пользуются дома 100-200 кв.м. В коттеджных городках цены, как правило, на 10-15% выше.

Цены на аренду разных типов домов в пригороде Киева осенью 2022 года установились на таком уровне:

таунхаус: 80-150 кв.м: 12-28 тис. грн;

усадьба: 120-250 кв.м: 20-160 тис. грн;

дача: 50-150 кв.м: 8-20 тыс. грн.

Важнейшим фактором в формировании спроса становится автономность отопительных систем — газовых и твердотопливных котлов, а также наличие генераторов.

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Под Киевом спросом пользуются следующие направления:

Одесское (до 20 км от Киева);

Старо- и Ново-Обуховское;

Вышгородское;

Житомирское.

Интерес к аренде загородных домов растет не только в окрестностях столицы:

Киевщина: +60%;

Львовщина: +110%;

Тернопольская и Черновицкая области: +130%;

Ивано-Франковская область и Закарпатье: 150%.

То есть, чем дальше на запад, тем в большей безопасности чувствуют себя украинцы. Граждане уже практически смели с рынка дома с индивидуальным отоплением. Наличие источника отопления в работающем доме добавляет к довоенной цене аренды еще как минимум 20-30%.

«Аренда домов с котлами и печами, источником воды и удобствами стоит $800-2000 в месяц, в западных регионах — $500-1,5 тыс. Если в доме есть генератор, цена аренды стартует от $800. Солнечные панели также влияют на ценник, ведь дают большие возможности для продления жизнедеятельности в условиях блэкаута», — говорится в статье.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Фокус По материалам:

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