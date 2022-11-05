Сколько стоят квартиры в Киеве: самые дорогие и самые дешевые районы (инфографика) — Finance.ua

Сколько стоят квартиры в Киеве: самые дорогие и самые дешевые районы (инфографика) Сегодня 10:15 — Недвижимость

Цены на новостройки продолжают расти даже в валюте, выдан первый кредит по льготной ипотеке «єОселя». На вторичном рынке в октябре продаются более дорогие квартиры, чем в сентябре.

48,2 тысячи гривен. По данным портала ЛУН, средняя стоимость квадратного метра в Киеве на начало ноября составляетгривен.

В прошлом месяце стоимость метра была выше — 49 тысяч гривен.

По сути это первое снижение стоимости квартир в столичных новостройках, начиная с июля (тогда средняя стоимость квадратного метра составляла 39,3 тысячи гривен).

Средняя цена квадратного метра в новостройках по районам в ноябре 2022 года варьируется от 29 700 гривен до 108 900 грн/м².

Справка Finance.ua:

стоимость первичного жилья в относительно безопасных регионах Украины активно повышается. К примеру, с 24 февраля цена квадратного метра в Ужгороде выросла на 14 200 гривен. В то же время повышение в Киеве составило 12 400 гривен;

все больше экспертов заявляют, что цены на «первичку» в западных регионах Украины все активнее приближаются к столичным, пишет 24 канал.

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