Сколько стоят квартиры в Киеве: самые дорогие и самые дешевые районы (инфографика) — Finance.ua
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Сколько стоят квартиры в Киеве: самые дорогие и самые дешевые районы (инфографика)

Недвижимость
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Цены на новостройки продолжают расти даже в валюте, выдан первый кредит по льготной ипотеке «єОселя». На вторичном рынке в октябре продаются более дорогие квартиры, чем в сентябре.
По данным портала ЛУН, средняя стоимость квадратного метра в Киеве на начало ноября составляет 48,2 тысячи гривен.
В прошлом месяце стоимость метра была выше — 49 тысяч гривен.
Сколько стоят квартиры в Киеве: самые дорогие и самые дешевые районы (инфографика)
По сути это первое снижение стоимости квартир в столичных новостройках, начиная с июля (тогда средняя стоимость квадратного метра составляла 39,3 тысячи гривен).
Средняя цена квадратного метра в новостройках по районам в ноябре 2022 года варьируется от 29 700 гривен до 108 900 грн/м².
Сколько стоят квартиры в Киеве: самые дорогие и самые дешевые районы (инфографика)

Справка Finance.ua:

  • стоимость первичного жилья в относительно безопасных регионах Украины активно повышается. К примеру, с 24 февраля цена квадратного метра в Ужгороде выросла на 14 200 гривен. В то же время повышение в Киеве составило 12 400 гривен;
  • все больше экспертов заявляют, что цены на «первичку» в западных регионах Украины все активнее приближаются к столичным, пишет 24 канал.
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По материалам:
Finance.ua
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