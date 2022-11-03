Сколько стоят квартиры в пригороде Киева в ноябре (инфографика) — Finance.ua

Сколько стоят квартиры в пригороде Киева в ноябре (инфографика) Сегодня 08:00 — Недвижимость

Обстрелы Украины не добавляют уверенности инвесторам, что негативно сказывается на количестве сделок, однако цены по сравнению с февралем в октябре и ноябре 2022 года выше почти во всех областях

Так, при пересчете по наличному курсу доллара 40,5 грн/$ квадратный метр в новостройке в Киеве стоит 1190$, что всего на 2% меньше февральской цены.

Во Львове стоимость метра составляет 1150$, что на 20% больше довоенного уровня.

В Одессе в среднем будут просить $970 за метр, и это рост на +4%.

в пригороде столицы показывает следующие результаты: дешевле всего квартиры стоят в Обухове и Ворзеле — 22 000 и 20 600 грн (соответственно) за квадратный метр. Об этом говорится в инфографике Рынок недвижимостипоказывает следующие результаты: дешевле всего квартиры стоят в Обухове и Ворзеле — 22 000 и 20 600 грн (соответственно) за квадратный метр. Об этом говорится в инфографике ЛУН

Самые дорогие квартиры в Вышгороде, Ирпене, Буче и Петропавловской Борщаговке.

В Борисполе и Броварах — 25 000 и 26 100 грн/кв. метр.

Напомним, в октябре в тестовом режиме заработала льготная государственная ипотека «єОселя» под 3% годовых на 20 лет.

20 октября был выдан первый кредит, его получила полицейская, которая первая собрала необходимые документы на приобретение 1-комнатной квартиры в новостройке в Чернигове.

Программа «єОселя» распространяется как на новостройки, так и на уже построенное жилье, одно из требований к которому — дом должен быть не старше 10 лет. Тестовый запуск программы льготного приобретения жилья не изменил цены и спрос на рынке квартир с ремонтом.

Справка Finance.ua:

массированные обстрелы украинской критической инфраструктуры привели к краткосрочному снижению интереса арендаторов к столичным объектам. Однако серьезного снижения цен на аренду жилья не будет, и цена, напротив, может возрасти.

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.

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