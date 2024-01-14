Рынок электромобилей в этом году вырастет более чем на 20% - Bloomberg — Finance.ua

Рынок электромобилей в этом году вырастет более чем на 20% - Bloomberg Сегодня 22:51 — Технологии&Авто

Рынок электромобилей в этом году вырастет более чем на 20% - Bloomberg

Рынок электромобилей в текущем году, как ожидается, вырастет на 21%.

Об этом сообщает Bloomberg.

По прогнозу BloombergNEF, мировые продажи пассажирских электромобилей — аккумуляторных электромобилей и заряжаемых гибридов — возрастут на 21% в 2024 году до 16,7 млн, причем 70% из них будут полностью электрическими.

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Продажи электромобилей в Китае, как сообщается, должны составить чуть менее 10 миллионов, что составляет почти шесть из каждых десяти электромобилей, проданных в мире. Однако темпы роста в Китае замедляются из-за насыщения рынка в более богатых регионах и более жестких экономических условий в целом.

Доля электромобилей в мировых продажах автомобилей должна составлять около 20% (чисто электрических: 14%) по сравнению с примерно 17% в 2023 году. Bloomberg ожидает, что в Китае доля электромобилей достигнет 38% продаж.

Продажи в Европе в этом году, как отмечается, будут относительно стабильными, поскольку тамошние автопроизводители воздерживаются от увеличения объемов до того, как в 2025 году правила по выбросам CO2 снова ужесточатся. В некоторых важных регионах также были сокращены субсидии, а европейский рынок все больше зависит от льготных программ налогообложения служебных электромобилей. Продажи электромобилей в Европе в этом году должны составить около 3,4 миллиона, что на 8% больше, пишет издание.

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Рынок США сложнее всего обозначить, отмечает издание. Ford и General Motors были одними из тех, кто громче всех заявил, что спрос на электромобили падает, но Tesla продолжает одерживать победы, а другие автопроизводители, как Hyundai и Kia, не сбавляют темп.

Таким образом, прогнозируется, что продажи электромобилей в США должны составить чуть менее 1,9 миллиона, что составит 13% покупки новых автомобилей, но в этом году могут возникнуть некоторые сюрпризы, поскольку политическая поляризация усиливается.

«То, что произойдет в США, во многом будет определять освещение и заголовки новостей об электромобилях в 2024 году, но это далеко не самый важный рынок, на него придется только около 11% мировых продаж электромобилей. Лучше не переоценивать происходящее», — говорится в статье.

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В этом году, как отмечено, будет интересно наблюдать за развивающимися экономиками. В таких местах как Индия, Таиланд и Индонезия в 2023 году наблюдался резкий рост объемов продаж электромобилей. Bloomberg ожидает, что продажи электромобилей в категории «другие страны мира» достигнут 840 000, что рассеивает любое заблуждение о том, что электромобили являются явлением только для богатых стран. Позже в 2024 году BYD планирует открыть завод в Бразилии после того, как Ford покинул страну в 2021 году.

Продажи коммерческих электромобилей также, как ожидается, будут иметь еще один прорывной год. После превышения 500 000 в 2023 году Bloomberg ожидает, что поставки удвоятся и достигнут 1 миллиона в 2024 году.

Замедление темпов роста мировых продаж электромобилей — с 33% в 2023 году до 21% в 2024 году — вызывает беспокойство у тех, кто делает большие инвестиции, но технологии аккумуляторов продолжают улучшаться, расходы продолжают снижаться, и сейчас насчитывается 4 миллиона электромобилей. Точки зарядки установлены по всему миру. Все эти тенденции сохранятся и в этом году, открывая путь для дальнейшего роста в 2025 и 2026 годах, когда множество более дешевых моделей появится на западных рынках, отмечает издание.

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По данным Bloomberg Intelligence, борьба за лидерство в продажах электромобилей будет вестись между двумя компаниями, по крайней мере, в течение следующих нескольких лет, при этом Tesla и BYD будут значительно опережать Volkswagen. Хотя Tesla отстает от BYD по продажам электромобилей с аккумуляторной батареей в четвертом квартале, BI ожидает, что американская компания будет оставаться впереди в годовом исчислении до конца десятилетия.

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УНН По материалам:

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