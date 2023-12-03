Бензиновые и дизельные авто оказались надежнее электромобилей — исследование — Finance.ua
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Бензиновые и дизельные авто оказались надежнее электромобилей — исследование

Технологии&Авто
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Бензиновые и дизельные авто оказались надежнее электромобилей — исследование
Бензиновые и дизельные авто оказались надежнее электромобилей — исследование
Американские эксперты выяснили еще одно преимущество автомобилей ДВС над электромобилями. Бензиновые и дизельные авто не только ликвиднее электрических моделей, но и надежнее.
Об этом сообщили на сайте Consumer Reports.
Опрос удовлетворенности владельцев надежностью своих авто показал, что электромобили чаще выходят из строя, чем модели с ДВС. Такой вывод сделан на основе более 330 000 отзывов водителей.
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В среднем электрокары на 79% менее надежны, чем бензиновые и дизельные автомобили. Однако поломки чаще всего случаются у Plug-in гибридов, которые выходят из строя на 146% чаще автомобилей с ДВС. При этом наиболее надежными оказались традиционные гибридные модели.
Эксперты полагают, что такая тенденция связана с новыми технологиями. Первопроходцам пришлось столкнуться с некоторыми проблемами, прежде чем надежность электромобилей повысится.
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Старший директор Consumer Reports по автотестированию Джейк Фишер рекомендует покупать электрические модели, которые выпускаются уже несколько лет. К примеру, при выборе электрокара Tesla стоит обратить внимание на Model 3, а не Cybertruck, поскольку большинство производственных недостатков этого авто было исправлено.
Среди электромобилей поломки чаще всего встречаются у пикапов. У Ford F-150 Lightning есть проблемы с аккумуляторами, а у Rivian R1T — с качеством сборки.
Не важно, с бензиновым двигателем у вас авто, дизельным или электрокар. Все водители всегда должны иметь при себе автогражданку. Стоимость полиса зависит от стажа вождения, объема двигателя, минимальной суммы покрытия ущерба и региона, в котором вы зарегистрированы. На сайте Finance.ua вы сможете сравнить цены и выгодно оформить полис ОСАГО всего за несколько минут.

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По материалам:
Фокус
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