Бензиновые и дизельные авто оказались надежнее электромобилей — исследование 03.12.2023, 00:46 — Технологии&Авто

Бензиновые и дизельные авто оказались надежнее электромобилей — исследование

Американские эксперты выяснили еще одно преимущество автомобилей ДВС над электромобилями. Бензиновые и дизельные авто не только ликвиднее электрических моделей, но и надежнее.

Об этом сообщили на сайте Consumer Reports.

Опрос удовлетворенности владельцев надежностью своих авто показал, что электромобили чаще выходят из строя, чем модели с ДВС. Такой вывод сделан на основе более 330 000 отзывов водителей.

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В среднем электрокары на 79% менее надежны, чем бензиновые и дизельные автомобили. Однако поломки чаще всего случаются у Plug-in гибридов, которые выходят из строя на 146% чаще автомобилей с ДВС. При этом наиболее надежными оказались традиционные гибридные модели.

Эксперты полагают, что такая тенденция связана с новыми технологиями. Первопроходцам пришлось столкнуться с некоторыми проблемами, прежде чем надежность электромобилей повысится.

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Старший директор Consumer Reports по автотестированию Джейк Фишер рекомендует покупать электрические модели, которые выпускаются уже несколько лет. К примеру, при выборе электрокара Tesla стоит обратить внимание на Model 3, а не Cybertruck, поскольку большинство производственных недостатков этого авто было исправлено.

Среди электромобилей поломки чаще всего встречаются у пикапов. У Ford F-150 Lightning есть проблемы с аккумуляторами, а у Rivian R1T — с качеством сборки.

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Фокус По материалам:

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