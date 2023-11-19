Украинцы стали чаще покупать электромобили и устанавливать ГБО — исследование Сегодня 23:33 — Личные финансы

Украинцы стали чаще покупать электромобили и устанавливать ГБО — исследование

В октябре продолжился тренд на увеличение спроса на электромобили, а также на установку ГБО. В то же время несколько уменьшается доля дизельных машин.

Об этом пишут эксперты Института исследований авторынка.

«Средние розничные цены на автомобильное топливо на украинских АЗС продолжают медленно расти. Соответственно, такое положение дел с ценами побуждает украинских автомобилистов искать способы для экономии расходов на топливо, и больше всего это проявляется в „спасении“ объемных или подержанных автомобилей с бензиновыми двигателями установкой ГБО, а наиболее активно в этих обстоятельствах развивается сегмент электромобилей», — говорится в исследовании.

Динамика продаж легковушек по типу топлива

В октябре 2023 года украинцы чаще всего выбирали бензиновые транспортные средства. Таких приобрели 43,4% (47,6 тыс.) от общего количества сделок купли-продажи новых и подержанных транспортных средств — легковых автомобилей, грузовых автомобилей всех категорий и автобусов. Если к ним добавить автомобили с установленным ГБО (18,5%, 20,4 тыс.), тогда автомобили с бензиновыми двигателями с искровым зажиганием будут составлять абсолютное большинство: 61,9% от общего количества продаж.

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Доля дизельных авто составила 29,5% (32,4 тыс.). Машин, оборудованных двигателем для работы исключительно на газовом топливе было 0,4% от общего количества (406 шт.).

Доля электромобилей составила 5,6% (6,2 тыс.) от общего количества.

Динамика продаж транспортных средств по типу топлива (суммарно импорт и перепродажи новых и подержанных), октябрь 2022 — октябрь 2023, eauto.org.ua

Если сравнивать с предыдущим месяцем (сентябрем-2023), то доля дизельных снова сократилась (с 29,9% до 29,5%). Доля электромобилей выросла с 5,3% до 5,6%. В годовом сравнении месяца к месяцу электромобили выросли больше всего — с 2,7% до 5,6%. Также по сравнению с октябрем-2022 заметно снизилась доля бензиновых авто, с 46,1% до 43,4%.

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Относительно других типов двигателей по сравнению с предыдущим местом изменения там незначительные: авто с гибридными силовыми установками — с 2,4% до 2,6%; авто с ГБО 18,5% без изменений, «газовые» — с 0,3% до 0,4%.

Внутренние перепродажи

На внутреннем рынке в октябре преобладали бензиновые автомобили — таких сделок было заключено 40,1% (36 тыс.); транспортных средств с ГБО было 22,1% (19,9 тыс. сделок). Дизельные автомобили в группе ТС с ДВС были в меньшинстве: 34,3% (30,8 тыс. сделок).

Импорт б/у

Из-за границы в октябре чаще всего привозили подержанные транспортные средства с дизельным двигателем (38,8%, 9,5 тыс.). Доля бензиновых авто близка, однако несколько меньше — 38,4% (9,4 тыс.). Как всегда, не много импортировали авто с газобаллонным оборудованием — 1,1 тыс. 4,4%, с гибридными силовыми установками (725 шт., 3%) и «газовых» (98 шт., 0,4%).

Электромобили продолжают увеличивать свою долю, а также количественное присутствие в сегменте импорта: 15%, 3,6 тыс. шт.

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По сравнению с сентябрем-2023, в июне доля дизельных авто снизилась с 38,9% до 38,8%. Также снизилась доля бензиновых авто — с 39% до 38,4%. Несколько выросла доля авто с ГБО, с 4,3 до 4,5%, и машин с гибридными силовыми установками, с 2,8 до 3%, не изменилась доля «газовых», оставшись на уровне 0,4%. Электромобили в который раз заняли больше — с 14,7% до 15%.

Новые

Самыми популярными в октябре оказались новые транспортные средства с бензиновыми двигателями. Среди всех впервые зарегистрированных новых машин таковых было 38,8% (2,6 тыс. шт.).

Дизельных транспортных средств купили 32,5% (2,2 тыс.), гибридных — 15,7% (1,1 тыс.), с заводским ГБО — 0,6% (44 шт.). Доля электромобилей составила достаточно весомые 12,4% (843 шт.).

Динамика установки ГБО

В октябре украинцы продолжали достаточно активно устанавливать ГБО и официально перерегистрировать такие автомобили. Всего зафиксировано 6,5 тыс. таких переоборудований, что только на 1,5% меньше, чем в сентябре, однако на 80,6% больше, чем в октябре прошлого года.

Динамика установок газобаллонного оборудования на транспортные средства, октябрь 2022 — октябрь 2023, eauto.org.ua

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