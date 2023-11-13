Где в Украине покупают больше всего новых авто — Finance.ua

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Где в Украине покупают больше всего новых авто

Личные финансы
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Где в Украине покупают больше всего новых авто
Где в Украине покупают больше всего новых авто, Фото: freepik.com
Больше всего покупали новые авто в октябре в Киеве и в Днепропетровской области.
Об этом свидетельствуют данные «Укравтопрома».
«В прошлом месяце крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине были: город Киев, Днепропетровская, Киевская, Одесская и Харьковская области», — говорится в сообщении.
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Эти региональные рынки обеспечили 62% октябрьских продаж новых легковых автомобилей.
Сколько купили новых автомобилей:
  • за месяц киевляне приобрели — 1986 новых авто;
  • жители Днепропетровщины купили — 489 новых авто;
  • в Киевской области было зарегистрировано — 485 авто;
  • в Одесской области — 309 ед;
  • в Харьковской области — 287 ед.
Бестселлером октября в столице и Харьковской обл. стал компактный кроссовер Renault Duster.
Лидером рынка Днепропетровской области был Toyota RAV-4.
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Жители Киевской и Одесской обл. чаще останавливали свой выбор на электромобиле Volkswagen ID.4.

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Напомним, что в октябре украинский автопарк пополнили более 5,7 тыс. новых легковых авто, что на 83% больше, чем в прошлом. По отношению к сентябрю потребительская активность в этом сегменте авторынка увеличилась на 0,7%.
А как часто вы меняете свой автомобиль? Расскажите об этом в нашем новом опросе:

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По материалам:
Finance.ua
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