Где в Украине покупают больше всего новых авто — Finance.ua

Где в Украине покупают больше всего новых авто
Больше всего покупали новые авто в октябре в Киеве и в Днепропетровской области.
Об этом свидетельствуют данные «Укравтопрома».
«В прошлом месяце крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине были: город Киев, Днепропетровская, Киевская, Одесская и Харьковская области», — говорится в сообщении.
Эти региональные рынки обеспечили 62% октябрьских продаж новых легковых автомобилей.
Сколько купили новых автомобилей:
- за месяц киевляне приобрели — 1986 новых авто;
- жители Днепропетровщины купили — 489 новых авто;
- в Киевской области было зарегистрировано — 485 авто;
- в Одесской области — 309 ед;
- в Харьковской области — 287 ед.
Бестселлером октября в столице и Харьковской обл. стал компактный кроссовер Renault Duster.
Лидером рынка Днепропетровской области был Toyota RAV-4.
Жители Киевской и Одесской обл. чаще останавливали свой выбор на электромобиле Volkswagen ID.4.
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Напомним, что в октябре украинский автопарк пополнили более 5,7 тыс. новых легковых авто, что на 83% больше, чем в прошлом. По отношению к сентябрю потребительская активность в этом сегменте авторынка увеличилась на 0,7%.
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