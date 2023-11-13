Где в Украине покупают больше всего новых авто — Finance.ua

Где в Украине покупают больше всего новых авто Сегодня 19:01 — Личные финансы

Где в Украине покупают больше всего новых авто, Фото: freepik.com

Больше всего покупали новые авто в октябре в Киеве и в Днепропетровской области.

Об этом свидетельствуют данные «Укравтопрома».

«В прошлом месяце крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине были: город Киев, Днепропетровская, Киевская, Одесская и Харьковская области», — говорится в сообщении.

Читайте также Рейтинг автомобилей 2023 года, которыми наиболее довольны их владельцы

Эти региональные рынки обеспечили 62% октябрьских продаж новых легковых автомобилей.

Сколько купили новых автомобилей:

за месяц киевляне приобрели — 1986 новых авто;

жители Днепропетровщины купили — 489 новых авто;

в Киевской области было зарегистрировано — 485 авто;

в Одесской области — 309 ед;

в Харьковской области — 287 ед.

Бестселлером октября в столице и Харьковской обл. стал компактный кроссовер Renault Duster.

Лидером рынка Днепропетровской области был Toyota RAV-4.

Читайте также Самые популярные гибридные авто октября — Укравтопром

Жители Киевской и Одесской обл. чаще останавливали свой выбор на электромобиле Volkswagen ID.4.

Напомним, что в октябре украинский автопарк пополнили более 5,7 тыс. новых легковых авто, что на 83% больше, чем в прошлом. По отношению к сентябрю потребительская активность в этом сегменте авторынка увеличилась на 0,7%.

А как часто вы меняете свой автомобиль? Расскажите об этом в нашем новом опросе:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.