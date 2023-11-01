Які нові авто купували українці в жовтні — Finance.ua

Які нові авто купували українці в жовтні Сьогодні 21:01 — Особисті фінанси

Які нові авто купували українці в жовтні

У жовтні український автопарк поповнили понад 5,7 тис. нових легкових авто, що на 83% більше, ніж торік. Відносно вересня споживча активність в цьому сегменті авторинку збільшилась на 0,7%.

Про це повідомляє Укравтопром.

Загалом з січня по жовтень 2023 року українці придбали і поставили на облік 49,6 тис. нових легкових авто, що на 60% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Найбільшим попитом у минулому місяці користувались автомобілі марки Toyota, яких було зареєстровано 929 шт. У порівнянні з 2022 роком жовтнева реалізація нових Тойот в Україні збільшилась на 40%.

Другою за популярністю була марка Volkswagen, реєстрації автомобілів якої зросли утричі - до 574 од.

На третій позиції в рейтингу Škoda — 477 авто (+46%).

Четвертий результат у BMW — 461 авто (+255%).

Замикає лідерську п’ятірку Renault — 432 авто (+60%).

Також до ТОП-10 жовтня 2023 року увійшли такі марки: Nissan — 309 од.; Hyundai — 240 од.; Mercedes-Benz — 224 од.; Mazda — 220 од.; Peugeot — 200 од.

Титул бестселера місяця на ринку нових легковиків дістався автомобілю Renault Duster — 387 реєстрацій.

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