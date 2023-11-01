Які нові авто купували українці в жовтні — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Які нові авто купували українці в жовтні

Особисті фінанси
71
Які нові авто купували українці в жовтні
Які нові авто купували українці в жовтні
У жовтні український автопарк поповнили понад 5,7 тис. нових легкових авто, що на 83% більше, ніж торік. Відносно вересня споживча активність в цьому сегменті авторинку збільшилась на 0,7%.
Про це повідомляє Укравтопром.
Загалом з січня по жовтень 2023 року українці придбали і поставили на облік 49,6 тис. нових легкових авто, що на 60% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Найбільшим попитом у минулому місяці користувались автомобілі марки Toyota, яких було зареєстровано 929 шт. У порівнянні з 2022 роком жовтнева реалізація нових Тойот в Україні збільшилась на 40%.
Читайте також
Другою за популярністю була марка Volkswagen, реєстрації автомобілів якої зросли утричі - до 574 од.
На третій позиції в рейтингу Škoda — 477 авто (+46%).
Четвертий результат у BMW — 461 авто (+255%).
Замикає лідерську п’ятірку Renault — 432 авто (+60%).
Також до ТОП-10 жовтня 2023 року увійшли такі марки: Nissan — 309 од.; Hyundai — 240 од.; Mercedes-Benz — 224 од.; Mazda — 220 од.; Peugeot — 200 од.
Титул бестселера місяця на ринку нових легковиків дістався автомобілю Renault Duster — 387 реєстрацій.
Відмітимо, що в Україні автовласники зобов’язані оформлювати спеціальну страховку — автоцивілку. Без наявності поліса ОСЦПВ водієві заборонено керувати транспортним засобом. На Finance.ua якраз можна швидко та зручно оформити поліс онлайн. Порівнюйте ціни і вигідно оформляйте поліс за посиланням:

Автоцивілка онлайн на Finance.ua 🚗

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.