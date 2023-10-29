Найкращі автомобілі з механічною трансмісією, які досі можна купити новими (інфографіка) — Finance.ua
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Найкращі автомобілі з механічною трансмісією, які досі можна купити новими (інфографіка)

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Найкращі автомобілі з механічною трансмісією, які досі можна купити новими (інфографіка)
Найкращі автомобілі з механічною трансмісією, які досі можна купити новими (інфографіка)
Портал HotCars опублікував рейтинг найкращих автомобілів з механічною КПП.
Перше місце в рейтингу найкращих автомобілів на «механіці» посів Porsche 911 2023 випуску. У комплектаціях Carrera T, Carrera S, Targa, GTS, GT3 та Sport Classic він доступний з механічною коробкою передач. Вартість цього німецького спорткара з МКПП та 3,0-літровим 397-сильним двигуном стартує з позначки 124 900 доларів.
За Porsche 911 йде його більш бюджетна альтернатива в особі Porsche 718 Cayman/Boxster 2023 випуску з 2,0-літровим чотирициліндровим двигуном на 300 «коней». Його вартість стартує з позначки 68 300 або 70 400 доларів залежно від кузова.
Замикає топ-3 Mazda MX-5 Miata 2023 модельного року зі стартовою ціною 28 050 доларів. Ця культова модель приводиться в рух 2,0-літровим 181-сильним двигуном, пов’язаним з шестиступінчастою механічною коробкою передач.
Найкращі автомобілі з механічною трансмісією, які досі можна купити новими (інфографіка)
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За матеріалами:
mmr.ua
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