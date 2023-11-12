Самые популярные гибридные авто октября — Укравтопром — Finance.ua
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Самые популярные гибридные авто октября — Укравтопром

Фондовый рынок
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Самые популярные гибридные авто октября — Укравтопром
Самые популярные гибридные авто октября — Укравтопром
В прошлом месяце автопарк Украины пополнили 1792 гибридных легковых автомобиля (HEV и PHEV), сообщает Укравтопром. Это рекордный показатель за последние 22 месяца.
Об этом пишет «Укравтопром».
Доля новых авто в этом количестве составила 59%.
  • В сегменте новых легковых авто лидером рынка гибридов стал NISSAN Qashqai (207 ед.)
  • Второй результат у TOYOTA RAV-4 (151 ед.)
  • Третий по популярности — TOYOTA Corolla Cross (102 шт.)
В регистрациях импортированных подержанных авто с гибридными силовыми установками первенство у FORD Fusion US (58 шт.)
Также в лидерской тройке: Toyota Prius (53 шт.) и FORD C-Max (50 шт.).
Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли 13,8 тыс. гибридных легковушек (8,9 тыс. новых и 4,9 тыс. автомобилей с пробегом).

Справка Finance.ua:

  • Украинский автопарк в октябре пополнили 4493 автомобиля на аккумуляторных источниках питания (BEV) — по сравнению с октябрем 2022 года спрос на электромобили вырос в 2,8 раза.
  • Среди новых электромобилей на рынке в октябре лидировали:
  1. Volkswagen ID.4 — 366 ед;
  2. Toyota BZ4X — 65 ед.;
  3. Honda E — 63 ед.;
  4. Volkswagen ID.6 — 44 ед.;
  5. Audi Q4 e-tron — 24 ед.
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По материалам:
Finance.ua
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