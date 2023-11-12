Самые популярные гибридные авто октября — Укравтопром Сегодня 17:00 — Фондовый рынок

Самые популярные гибридные авто октября — Укравтопром

В прошлом месяце автопарк Украины пополнили 1792 гибридных легковых автомобиля (HEV и PHEV), сообщает Укравтопром. Это рекордный показатель за последние 22 месяца.

Об этом пишет «Укравтопром».

Доля новых авто в этом количестве составила 59%.

В сегменте новых легковых авто лидером рынка гибридов стал NISSAN Qashqai (207 ед.)

Второй результат у TOYOTA RAV-4 (151 ед.)

Третий по популярности — TOYOTA Corolla Cross (102 шт.)

В регистрациях импортированных подержанных авто с гибридными силовыми установками первенство у FORD Fusion US (58 шт.)

Также в лидерской тройке: Toyota Prius (53 шт.) и FORD C-Max (50 шт.).

Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли 13,8 тыс. гибридных легковушек (8,9 тыс. новых и 4,9 тыс. автомобилей с пробегом).

Справка Finance.ua:

Украинский автопарк в октябре пополнили 4493 автомобиля на аккумуляторных источниках питания (BEV) — по сравнению с октябрем 2022 года спрос на электромобили вырос в 2,8 раза.

Среди новых электромобилей на рынке в октябре лидировали:

Volkswagen ID.4 — 366 ед; Toyota BZ4X — 65 ед.; Honda E — 63 ед.; Volkswagen ID.6 — 44 ед.; Audi Q4 e-tron — 24 ед.

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