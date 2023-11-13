Рейтинг автомобилей 2023 года, которыми наиболее довольны их владельцы — Finance.ua

Рейтинг автомобилей 2023 года, которыми наиболее довольны их владельцы 13.11.2023, 00:05 — Технологии&Авто

Рейтинг автомобилей 2023 года, которыми наиболее довольны их владельцы

Американские эксперты назвали современные автомобили, которыми больше всего довольны их владельцы. В этом году водители стали более счастливыми благодаря снижению цены на новые модели. Рейтинг был опубликован на сайте JD Power.

Эксперты заявили, что стоимость авто стала одним из важнейших факторов, влияющих на настроение клиентов. Средний рейтинг удовлетворенности в 2023 году увеличился до 793 из 1000 баллов. В прошлом году этот показатель составил 786 баллов.

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Покупатели автомобилей массового рынка оценили справедливость цен в 8,04 из 10 баллов. В 2020 году этот показатель был выше — 8,14 балла.

Владельцы моделей Porsche остаются самыми счастливыми клиентами в премиум-сегменте. Их рейтинг удовлетворенности составил 840 из 1000 баллов. Второе место занял бренд Infiniti (832 балла), а Alfa Romeo — третью позицию (824 балла).

Топ-10 брендов по степени удовлетворенности владельцев авто премиум-сегмента:

Porsche — 840 баллов. Infiniti — 832 балла. Alfa Romeo — 824 балла. Lincoln — 820 баллов. Volvo — 820 баллов. Jaguar — 818 баллов. Cadillac — 817 баллов. Mercedes-Benz — 816 баллов. Land Rover — 815 баллов. Acura — 814 баллов.

В сегменте массовых моделей самыми довольными клиентами стали владельцы автомобилей Buick (824 балла). Бренды GMC и Chevrolet набрали 821 и 812 баллов соответственно.

Топ-10 брендов по степени удовлетворенности владельцев авто массового рынка:

Buick — 824 балла. GMC — 821 балл. Chevrolet — 812 баллов. Mitsubishi — 812 баллов. Subaru — 808 баллов. Jeep — 805 баллов. Dodge — 802 балла. MINI — 802 балла. Nissan — 799 баллов. Ford — 794 балла.

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Фокус По материалам:

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