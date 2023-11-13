Украинцы смогут сдавать теоретический экзамен без обучения в автошколе. Кабмин утвердил порядок — Finance.ua
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Украинцы смогут сдавать теоретический экзамен без обучения в автошколе. Кабмин утвердил порядок

Личные финансы
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Украинцы смогут сдавать теоретический экзамен без обучения в автошколе. Кабмин утвердил порядок
Украинцы смогут сдавать теоретический экзамен без обучения в автошколе. Кабмин утвердил порядок, Фото: life.pravda.com.ua
Кабинет Министров утвердил новый порядок, который дает украинцам возможность сдавать теоретический экзамен для получения водительского удостоверения без обязательного обучения в автошколе.
Об этом сообщил министр МВД Игорь Клименко в Telegram.
Как объясняет министр, у будущих водителей будет выбор: изучать правила дорожного движения в автошколе или самостоятельно овладевать теорией.

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«Такие изменения произошли в рамках реформы сервисных центров МВД, которые мы начали в этом году летом», — добавил Клименко.
Чтобы сдать теоретический экзамен, необходимо обратиться в любой удобный сервисный центр МВД. Со временем такая услуга будет доступна и через ЦПАУ.
Важно, что эти нововведения касаются и реализуемого проекта «Автошколы для лиц с инвалидностью», в том числе для раненных бойцов.
«Изменения вступят в силу со дня официального обнародования», — подчеркнул Клименко.

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Напомним, 29 июля вступил в силу Закон Украины «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях по введению административной ответственности в сфере подготовки и допуска водителей к управлению транспортными средствами».
В нем говорится о возможности самостоятельно готовиться к сдаче теоретического экзамена в сервисном центре МВД. А также о введении административной ответственности в сфере подготовки и допуска водителей к управлению транспортными средствами.
Ранее от будущих водителей требовали проходить подготовку, в том числе теоретическую, в аккредитованных заведениях. Практический курс по-прежнему нужно проходить в автошколах.
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Алена Сухомлин
Алена Сухомлин
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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